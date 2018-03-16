Педагог из Коптева победила в городском конкурсе «Инновационное решение»

Педагог-организатор школы №1223 из Коптева Людмила Пояркова стала победителем городского конкурса педагогического мастерства в сфере профилактики негативных проявлений «Инновационное решение». Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

— Людмила Ивановна представила на конкурс дополнительную общеобразовательную развивающую программу «Волонтерское движение», — пояснили в школе.

Конкурс проводился с октября 2017 года по февраль 2018-го. Его основными задачами были выявление талантливых педагогов, реализующих в своей профилактической деятельности инновационные формы и методы, а также создание банка инновационных разработок в области профилактики негативных проявлений. (ак)