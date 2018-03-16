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Педагог из Коптева победила в городском конкурсе «Инновационное решение»
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Педагог из Коптева победила в городском конкурсе «Инновационное решение» 

Управа района Коптево города Москвы 18 часов назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Педагог-организатор школы №1223 из Коптева Людмила Пояркова стала победителем городского конкурса педагогического мастерства в сфере профилактики негативных проявлений «Инновационное решение». Об этом сообщили в администрации учебного заведения.
— Людмила Ивановна представила на конкурс дополнительную общеобразовательную развивающую программу «Волонтерское движение», — пояснили в школе.
Конкурс проводился с октября 2017 года по февраль 2018-го. Его основными задачами были выявление талантливых педагогов, реализующих в своей профилактической деятельности инновационные формы и методы, а также создание банка инновационных разработок в области профилактики негативных проявлений. (ак)
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