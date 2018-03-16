Учить самому важному, с барабанами и по чуть-чуть: как устроена финская школа

Система школьного образования Финляндии признается одной из лучших в мире, в том числе по результатам теста PISA. В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Финская система обучения: Как устроены лучшие школы в мире». Ее автор — американский преподаватель Тимоти Уокер , который два года работал учителем в хельсинкской школе — объясняет, почему школьники там показывают такие хорошие результаты, несмотря на короткий учебный день и минимум домашних заданий (а на самом деле благодаря им), и предлагает 33 стратегии, которые могут пригодиться в любой школе. T&P публикуют отрывок о том, насколько переоценивают роль новых технологий в учебном процессе и почему в классе иногда лучше поставить не новые компьютеры, а барабан.

Учите самому важному «Финская система обучения: Как устроены лучшие школы в мире» […] Когда я преподавал в школе под Бостоном, то благодаря особенностям расписания, где выделялось гораздо больше часов на классную работу, никогда не осознавал, что в процессе планирования отвлекаюсь от главного. Я мог позволить себе некоторую свободу в наполнении уроков. Конечно, я всегда действовал в разумных пределах и не отклонялся слишком далеко от основной линии, но, боюсь, планировал учебный процесс не так эффективно, как мог бы. В Финляндии, где у меня было гораздо меньше времени для работы с учениками, просто не имелось возможности заниматься вещами, непосредственно не связанными со школьной программой. Волей-неволей приходилось более четко планировать целые модули и отдельные уроки, поскольку иного пути просто не было. Таким образом, оказавшись в новых условиях, я был вынужден отодвинуть вспомогательные аспекты на задний план, где им, в общем-то, самое место. Помню, как я удивился в тот первый год работы в Финляндии, узнав, что в учебном плане пятиклассников на изучение таких предметов, как биология, география, химия, физика и этика, выделялось всего по 45 минут в неделю. Да что там говорить, даже на математику и то отводилось лишь три стандартных урока. Честно говоря, поначалу я чувствовал, что, какую учебную дисциплину ни возьми, мне не хватает времени на ее преподавание. Столкнувшись с этим, я обнаружил, что такое расписание, когда нагрузка на учителя не слишком велика, — это и проклятие, и благословение: с одной стороны, в Хельсинки у меня появилось больше времени на планирование и сотрудничество с коллегами, но с другой — теперь оставалось меньше времени на работу с учениками. Финские учителя помогли мне подойти к планированию уроков по-другому и сосредоточиться исключительно на преподавании базовых вещей. Сами они удивительно рационально использовали каждую минуту. И постепенно я тоже научился, подобно им, планировать от обратного: то есть исходить из количества оставшихся уроков, тщательно сверяясь с программой и методическими пособиями. Наблюдая за местными педагогами, я обнаружил, что они добиваются хороших результатов с помощью методов, далеких от передовых или инновационных. Вопреки моим изначальным ожиданиям оказалось, что в Финляндии обычно используют старый добрый подход: учитель регулярно объясняет школьникам новый материал. Как я узнал в первый год работы в этой стране, в финских школах традиционно используются учебники. Даже первоклассники здесь обычно проводят много времени, выполняя упражнения из рабочих тетрадей по самым разным предметам. Я много часов наблюдал, как учителя по всей Финляндии ведут уроки, и часто видел в классах учеников, которые изучали учебники, вели конспекты и копировали в тетради текст, написанный мелом или маркером на доске. Эта картина преподавания, которую я получил, так сказать, «на земле», не соответствовала сияющему образу финской системы образования, созданному международными СМИ. Признаться, это стало для меня открытием, и поначалу я даже не знал, что и думать. В итоге я пришел к выводу, что финские учителя так любят использовать учебники, потому что это помогает им распределить изучение материала по темам и урокам. Я обнаружил, что число глав в финских учебниках обычно соответствует числу уроков по тому или иному предмету. Так, например, если в течение учебного года всего запланировано 36 уроков истории, то разумно ожидать, что в учебнике по этому предмету также будет 36 глав. Да, финские учителя не слишком творчески подходят к работе на уроке, и это может показаться парадоксальным, особенно с учетом их репутации: ведь считается, что они предоставляют детям на занятиях немалую свободу. Но, думаю, эта особенность придает стабильность их ежедневным усилиям и позволяет ученикам хорошо усваивать материал. Много лет я старался вырасти как преподаватель, но должен признать, что лишь недавно стал рационально планировать уроки. Я не хочу сказать, что ради стратегии учить самому важному педагогам следует пожертвовать методами, ориентированными на самостоятельную работу, в пользу изучения материала под руководством преподавателей. Я просто рекомендую не упускать при планировании самое важное и правильно расставлять приоритеты. […]

Не злоупотребляйте техническими средствами обученияКогда я в первый раз пришел в свою новую школу в центре Хельсинки, директор провела для меня экскурсию. Она показала мой кабинет, учительскую и библиотеку. А затем решила продемонстрировать также и два компьютерных класса, рассчитанных на преподавателей и 450 учеников. Признаться, оказавшись там, я был порядком разочарован. Нет, я вовсе не рассчитывал, что городская государственная школа будет оснащена по последнему слову техники. Мои ожидания были довольно скромными, однако даже они не оправдались. Несколько лет назад, еще до того, как я впервые получил в США свой собственный класс, мне довелось работать внештатным преподавателем информатики в Массачусетсе, в комплексе из четырех начальных школ. Хотя в том учебном округе явно ощущался недостаток финансирования (пока я там трудился, в одной из школ из соображений экономии даже уволили единственного секретаря), компьютерные классы были просто замечательные: в каждом из них стояло по 25 новых современных компьютеров, причем всю эту технику регулярно обновляли раз в несколько лет. Ежегодно комплекс нанимал двух преподавателей информатики и еще одного специалиста, который следил за состоянием компьютеров и программного обеспечения. И теперь, в Хельсинки, шагая с директором по учебному заведению, расположенному в гораздо более богатом районе, чем те школы в Массачусетсе, я ожидал увидеть нечто подобное. В первом компьютерном классе, куда мы зашли, было около 20 ноутбуков, на вид приблизительно десятилетней давности. Потом я заметил, что на доске специально выделен уголок, где учителя записывали, какие компьютеры барахлят. Некоторые были вообще сломаны. Хотя компьютерный класс не соответствовал моим ожиданиям, я прикусил язык. Мы прошли сквозь этот кабинет и поднялись еще на пару лестничных пролетов, чтобы посмотреть второй компьютерный класс. Он не сильно отличался от первого. Там стояло примерно 25 компьютеров, и выглядели они так, словно срочно нуждались в замене. В каждом кабинете нашей финской школы, как правило, имелись один стационарный компьютер, подсоединенная к нему документ-камера и проектор с экраном. В некоторых классах были также интерактивные доски SMART Board, но администрация не заставляла учителей в обязательном порядке их использовать. В отличие от американских городских государственных школ, где мне доводилось работать, здесь в штате даже не было учителя информатики. Преподаватели могли пользоваться техникой так, как считали нужным, и, когда проблемы (неизбежно) возникали, следовало обращаться к двум учителям, которые хорошо разбирались в компьютерах и получали от администрации небольшое вознаграждение за помощь коллегам. В нашей хельсинкской школе не особенно увлекались техническими средствами обучения; то же самое я наблюдал и в других учебных заведениях. До переезда в Финляндию я ожидал, что во всех хороших школах здесь непременно имеется самое лучшее и новейшее оборудование, но это оказалось отнюдь не так. В этой стране на ТСО тратят значительно меньше средств, чем в США. В Хельсинки я обнаружил, что в классе, где доступ к технике (и для преподавателей, и для детей) ограничен, легче сосредоточиться на учебе. Никто не принуждал меня интегрировать ТСО в учебный процесс. Я не ощущал со стороны администрации никакого давления, прямого или косвенного, а потому применял их именно тогда, когда это действительно было целесообразно. Я не считаю, что использование техники в классе не важно. На мой взгляд, между школами существует технологический разрыв и проблему эту необходимо как-то решать, однако нередко вложения времени и денег оказываются непропорционально велики. Модные технологии могут отвлечь учителей от работы над самым важным. Об этом свидетельствует мой личный опыт, который, кстати, подтверждается результатами научных исследований. «Ключ к использованию передовых технологий во благо образования по-прежнему остается в руках учителей. Техника, которая используется в школе, вполне может быть не особенно сложной, но при этом весьма эффективной» В 2015 году ОЭСР (та самая организация, которая разработала тесты PISA) опубликовала данные о том, на каком уровне дети владеют цифровыми технологиями. Оказалось, что «в целом ученики, которые умеренно пользуются компьютерами в школе, показали более высокие результаты в учебе, чем те, кто использует их постоянно». Но вот неожиданный поворот: «Ученики, которые пользуются компьютерами очень часто, демонстрируют гораздо более низкие результаты, даже с учетом их социального положения и демографических показателей». Нет, ОЭСР вовсе не предлагает в свете этого открытия вообще изгнать технику из школ. Просто обращает внимание на то, что ключ к использованию передовых технологий во благо образования по-прежнему остается в руках учителей. Как справедливо заметил Андреас Шляйхер, директор департамента по образованию ОЭСР, «передовые технологии — это один из способов принципиально расширить доступ к знаниям. И, чтобы потенциал использования этих технологий стал реальностью, педагоги должны всегда быть во всеоружии, своевременно внедряя в учебный процесс достижения научно-технического прогресса». В Финляндии я видел, как мои коллеги занимаются этим регулярно, но в довольно скромных масштабах. Чаще всего на уроках здесь используется документ-камера — простой гаджет, который имелся во всех финских школах, где мне довелось побывать. Представьте себе нечто вроде старомодного диапроектора, только оборудованного миниатюрной видеокамерой. Почти каждый день я наблюдал, как мои коллеги применяют документ-камеры, чтобы подкрепить объяснения визуальными материалами. Кроме того, с помощью этого устройства ученики могли с легкостью продемонстрировать, что они усвоили. Например, я сам часто просил детей показать таким образом решения математических задач всему классу. Не подумайте, я вовсе не призываю всех учителей обзаводиться этим устройством. Я всего лишь хотел сказать, что техника, которая используется в школе, вполне может быть не особенно сложной, но при этом весьма эффективной. — Я думаю, роль высоких технологий в обучении сильно преувеличена, — говорит Ере Линнанен, учитель истории в средней школе Maunula города Хельсинки. — Да, безусловно, подобные технологии можно применять… как вспомогательные. Но этот инструмент ни в коем случае не должен быть в образовательном процессе главным. Сам Линнанен часто использует ресурс Google Classroom, работая с восьми— и девятиклассниками. С помощью этого бесплатного сервиса его ученики вместе делают презентации и создают различные документы. Думаете, Ере пользуется этим простеньким инструментом, потому что отстал от жизни? Да ничего подобного, просто Google Classroom оптимально подходит его ученикам. А сам Линнанен, между прочим, в прошлом руководил финским стартапом, который занимался цифровыми технологиями в сфере образования и имел выход на международный рынок, а потому в последние годы пристально следил за всеми происходящими в этой сфере процессами. И вот каково мнение этого опытного педагога:

«Политики хотят, чтобы образование было задачей, которую можно решить без особых усилий, просто расстегнув в случае необходимости кошелек. Они рассуждают приблизительно так: «Если мы вложим столько-то денег в образовательные технологии, то получим такие-то результаты. Наши рейтинги сразу взлетят до небес, а посему нажмем-ка мы, пожалуй, на эту кнопку». Но я думаю, что передовые технологии в этом деле далеко не главное. Значительно важнее накопленный учителями опыт, которым они могут делиться друг с другом. Именно на этом и стоит делать акцент».

Внедрение цифровых технологий там, где это действительно идет на пользу учебному процессу, способно принести радость преподавателям и ученикам, особенно когда это, как отмечает педагог Уилл Ричардсон,

«позволяет совершать нечто экстраординарное; общаться в режиме реального времени или асинхронно с людьми со всего мира; публиковать материалы для всей нашей планеты; создавать вещи, программы, артефакты или делать изобретения, которые невозможны в аналоговом мире».

Как свидетельствует мой собственный опыт, в финских школах высокие технологии редко применяются для «совершения чего-либо экстраординарного». И повсеместно распространенная здесь практика использовать технику, чтобы поддерживать учебный процесс, а не отвлекать от него детей, лично мне представляется очень мудрой. На протяжении многих лет финские школьники доказывают, что и без крупных инвестиций в новейшие гаджеты можно вполне успешно овладевать важными знаниями и навыками. Мне кажется, это должно послужить важным уроком для педагогов всего мира. Если мы хотим как можно лучше научить чему-то детей, давайте будем использовать технику правильно, считая ее лишь подручным инструментом, не более того.

Включайте музыкуОднажды я решил посетить урок Минны Ряйхя в средней школе Kalevala в Куопио. Войдя в кабинет, где она вела занятия у шестиклассников, я сразу увидел барабанную установку, которая вместе с другими инструментами стояла у задней стены класса. Я посетовал, что сам совершенно не умею барабанить, хотя мой четырехлетний сын обожает это делать. Минна заверила, что кто-нибудь из ее шестиклассников обязательно научит меня играть на барабане. И, конечно же, на большой перемене один из мальчиков, искусный ударник, любезно подвел меня к установке. Небольшая группа детей встала рядом полукругом. Сперва парнишка продемонстрировал мне ударную установку, куда входили бас-барабан, малый барабан и хай-хэт, и рассказал об этих инструментах. Потом он вручил мне палочки, и я сел за барабаны. Сначала я путался: играть, задействуя все эти элементы установки, оказалось довольно сложно. Но тот шестиклассник и его товарищ не позволили мне сдаться. Словно хорошие учителя, они давали мне советы и при этом неизменно излучали оптимизм, пока я в конце концов не освоился. Увидев, что я делаю успехи, дети разразились радостными восклицаниями. В тот же день Минна показала мне компакт-диск, который самостоятельно записали ее ученики. Я был впечатлен тем, насколько профессионально это было сделано. Минна объяснила, что в расписании класса есть несколько дополнительных уроков музыки в неделю, потому что пару лет назад ребятишки по собственной инициативе решили углубленно изучать этот предмет. Подобная практика распространена также и в других государственных школах Финляндии. У класса Минны был музыкальный уклон, но нечто похожее я видел и в «обычных» классах нашей школы в Хельсинки. У нас имелся большой кабинет музыки, где хранилось большинство инструментов, хотя порой коллеги брали некоторые из них на занятия. Иногда я слышал звуки бас-барабана из соседнего шестого класса. В последние годы школы по всей Америке сократили расходы на обучение искусствам, а кое-где уроки музыки вообще исключили из программы. В Финляндии дело обстоит по-другому. В первый год работы в Хельсинки я с изумлением узнал, что у пятиклассников столько же уроков музыки, сколько и математики — по три часа каждую неделю. Поначалу мне показалось забавным, что здесь выделяют столько времени на «второстепенный» предмет, но потом я узнал о научных исследованиях, авторы которых связывали обучение музыке с успехами в учебе, и с тех пор изменил свое мнение. Так, например, эксперимент 2014 года, в котором приняли участие сотни детей из малообеспеченных семей, показал, что уроки музыки помогают развить грамотность и языковые навыки. Нина Краус, нейробиолог из Северо-Западного университета США, рассказала об этой взаимосвязи на 122-й ежегодной конференции Американской психологической ассоциации:

«Исследования показали, что в мозгу детей, выросших в условиях бедности, происходят изменения, которые влияют на их способность усваивать знания… Хотя ученики из обеспеченных семей демонстрируют более высокие результаты, чем те, чьи родители нуждаются, мы считаем, что обучение музыке может самым положительным образом повлиять на нервную систему, повысить способности к обучению и помочь в преодолении этого разрыва».

Исследователи пришли к выводу, что уроки музыки также помогают нервной системе справляться с шумом в оживленной обстановке, например на школьном дворе. Благодаря этим изменениям у детей улучшается память и повышается способность концентрироваться на занятиях, отчего они лучше усваивают учебный материал. Финским педагогам в этом отношении проще, потому что в расписании есть регулярные уроки музыки. Но, даже если в вашей школе такие уроки и отменили, все равно можно что-нибудь придумать. Оснастить класс барабанной установкой или принести туда десяток классических гитар (именно так поступили в Хельсинки мы с моими учениками) — это, конечно, здо́рово, однако вовсе не обязательно прикладывать такие титанические усилия. Да и как учителю выкроить время на преподавание музыки, если это не предусмотрено программой? Поэтому оптимальный, на мой взгляд, выход — это просто включать музыку на обычных уроках. Я сам, например, работая с пятиклассниками в Хельсинки, использовал композиции в жанре хип-хоп, изучая такие темы, как «Элементы сюжета» (на занятиях по искусству слова) и «Агрегатные состояния воды» (на уроках естествознания). На YouTube нашлось много забавных видео с подходящими текстами на английском языке. Мы вместе пели, рифмуя слова и придерживаясь ритма. Это был не просто увлекательный способ изучения нового материала: исследования Краус подтверждают, что подобные методы помогают создать более прочные нейронные связи и улучшить языковые навыки. Доктор Анна-Мария Орескович, музыкант, математик и основательница компании Math Musical Minds, полагает, что, используя музыку на уроках математики, мы можем улучшить результаты учебы. Для маленьких детей она предлагает простое упражнение: учитель включает приятную ритмичную музыку; дети должны отстукивать ритм какими-либо простыми предметами (например, ложками) и одновременно считать в прямом и обратном порядке. Согласно Орескович, это упражнение помогает распознавать закономерности, видеть структуру и запоминать порядок чисел. Детям постарше она рекомендует составить числовую последовательность и предложить представить ее в виде аккордов. «Музыку можно разложить на математические элементы, а математику — на музыкальные», — полагает исследовательница. Однажды, когда я сам еще был старшеклассником, наш учитель принес в класс магнитофон и включил песню Брюса Спрингстина , велев нам проанализировать ее текст. Педагог приложил тогда со своей стороны сравнительно немного усилий, но я на всю жизнь запомнил тот урок, потому что он был необычайно интересным и увлекательным. Музыкальная составляющая вдохнула жизнь в учебное задание. Я слышал, что в начальной школе музыку порой используют, чтобы облегчить переход от одного занятия к другому. В США я познакомился с педагогами начальных классов, которые с помощью музыки обучают своих маленьких учеников базовым вещам: например, названиям континентов. Так, в школе в Массачусетсе, где я несколько месяцев преподавал компьютерную грамотность, я много раз слышал различные варианты «Песни о континентах» (Continents Song), которую дети исполняли вместе с учителями. (И, помнится, сам пришел в восторг, когда во время нашего урока по Google Maps ребятишки вдруг спонтанно запели.) Учителя использовали известные всем мелодии, например старинную английскую песенку «Три слепые мышки». Впоследствии, когда у меня появился свой класс, этот опыт вдохновил меня на использование похожих упражнений для малышей, и я на собственном опыте убедился, что детям нравится такой способ учиться. Даже если вдруг сам учитель и не слишком музыкален, ему все равно не стоит сторониться стратегии включать на занятиях музыку. Можно поэкспериментировать и подобрать вариант, наиболее подходящий как педагогу, так и ученикам. И тогда музыка непременно будет помогать в учебе и приносить всем радость. […] еще больше шансов учиться на практике. […]

Требуйте подтверждения знанийФинская система образования славится (относительным) отсутствием стандартизированных тестов. Именно по этой причине и возникло распространенное заблуждение, что финские учителя якобы вообще не проверяют знания учеников. Могу заверить вас, что в действительности это не так. Например, в Финляндии учителя начальной школы проводят больше итоговых контрольных, чем их коллеги в США. Думаю, причина этого феномена кроется в традиционной финской системе оценки знаний, при которой детям даже в начальных классах в конце семестра по каждому предмету обязательно выставляется оценка в баллах: от 4 (самая низкая) до 10. В результате педагоги вынуждены вычислять средний балл за десятки тестов, чтобы получить обоснованную объективную отметку. При всем при том отношение к традиционному тестированию и выставлению оценок в Финляндии в последнее время меняется. В базовых учебных программах, которые вступили в действие осенью 2016 года, в начальных классах уже более не делается акцент на балльной системе: теперь учителям предоставляется возможность вместо этого в конце оцениваемого периода давать комментарии в словесной форме. Кроме того, сегодня в финских школах уделяют повышенное внимание промежуточному контролю. Хотя я не поддерживаю традиционную систему выставления оценок (поскольку часто сталкивался с тем, что это мешает школьникам получать удовольствие от учебы исключительно ради приобретения знаний), мне очень нравится добиваться от учащихся подтверждения знания, потому что именно благодаря этому и растет мастерство. В Хельсинки я часто замечал, что финские коллеги сами составляют задания для итоговых контрольных. Порой они заимствуют какие-либо элементы из методических пособий, но я редко видел, чтобы они копировали эти готовые тесты целиком (хотя, признаться, сам я в США обычно делал именно так). Финские коллеги придумывали свои собственные тесты, чтобы методы оценки лучше соответствовали тому, что они изучали в классе на уроках. И благодаря этой стратегии ученики могли эффективнее подтвердить свои знания. Кроме того, я подметил еще одну особенность: составляя собственные тесты, коллеги обычно соблюдали одно простое правило. Первой мне открыла на это глаза моя финская наставница, которая сказала, что во время контрольных всегда просит учеников perustella. Она не сразу подобрала подходящий эквивалент для этого финского слова, но, обсудив его смысл, мы пришли к выводу, что оно означает «обосновывать», «мотивировать». То есть эта преподавательница просила учеников продемонстрировать, как они усвоили материал, предоставив доказательства полученных знаний. И, разумеется, изучая в учительской тесты, составленные коллегами, я обнаружил, что все преподаватели следовали тому же самому принципу. Возможно, именно эта простая, но повсеместно распространенная практика отчасти объясняет неизменно высокие результаты финских школьников в тесте PISA, ведь 15-летние подростки должны продемонстрировать там творческое и критическое мышление. «Пусть дети самостоятельно отвечают на трудные вопросы (а не выбирают ответы из предложенных вариантов) и при этом обязательно обосновывают свое мнение» Пожалуй, понять, что такое perustella, легче всего на примере вопросов для выпускных экзаменов. Освоив основные предметы, финские старшеклассники должны сдать государственные выпускные экзамены. Организацией их занимается специальный Национальный комитет по выпускным экзаменам, и проводятся они одновременно во всех школах страны. Чтобы получить аттестат, необходимо сдать хотя бы четыре предмета: три любых на выбор плюс еще в обязательном порядке родной язык (финский, шведский или саамский). Как объясняет в своей книге Паси Сальберг, принципиальное отличие выпускных экзаменов в Финляндии от обычных стандартизированных тестов, которые используются по всему миру, заключается в том, что они проверяют способность справляться с неожиданными задачами. В то время как, например, государственный выпускной экзамен для учащихся средних школ Калифорнии составлен таким образом, чтобы избежать так называемых скользких тем (неполиткорректных, спорных или противоречивых), в Финляндии все обстоит наоборот, Школьников там регулярно просят показать, как они ориентируются в таких вопросах, как, скажем, эволюция, безработица, приверженность диетам (фастфуду), современная политическая ситуация, агрессия и разжигание войны, этика в спорте, секс, наркотики и популярная музыка. Как правило, эти темы затрагивают сразу несколько учебных предметов и часто требуют продемонстрировать знания и навыки из самых различных сфер. Вот несколько вопросов, которые предлагаются на экзамене финским выпускникам. • Родной язык. СМИ постоянно сражаются за аудиторию. Как вы думаете, к каким последствиям это приводит и почему?• Философия и этика. Являются ли «счастье» и «благополучие» этическими категориями? Обоснуйте свою точку зрения. • Охрана здоровья. На чем основаны государственные рекомендации по питанию и какова их цель?В Хельсинки, вдохновившись примером финских коллег, я тоже взял за правило заканчивать изучение очередной темы итоговой контрольной работой, чтобы дети могли подтвердить свои знания благодаря интересным открытым вопросам, стимулирующим творческое и критическое мышление. Я начислял ученикам баллы за доказательства, демонстрирующие понимание ими того или иного конкретного раздела учебной программы. В результате я обнаружил, что теперь значительно лучше представляю, насколько мои ученики овладели материалом: ведь сейчас дети в буквальном смысле слова подтверждали свои знания, тогда как раньше вопросы итоговых тестов были для этого слишком легкими, узкими и однобокими. Более того, метод проверки в финском стиле предоставил школьникам возможность совершенно свободно продемонстрировать более глубокое знание и понимание материала. Эти итоговые контрольные часто оказывались довольно сложными для моих учеников, но я увидел, что многие из них гордятся тем, что, отвечая на непростые открытые вопросы, задействовали аналитическое мышление и творческие способности. Раньше я редко замечал, чтобы дети испытывали после тестирования здоровую гордость. Вот примеры заданий, которые я составил для своих шестиклассников. • Физика. На примере громоотвода объясните, что такое заземление. Дайте развернутый ответ и снабдите его схемой. • География. В чем заключаются отличия зон растительности от климатических зон? Составьте сравнительную таблицу. • История. По каким причинам люди мигрировали в Финляндию? Объясните это на конкретных примерах. • Этика. На первом экзамене по этике вы приводили пример моральной дилеммы, которая может возникнуть в вашей жизни. Теперь выберите и подробно опишите социальную дилемму. Она может быть как реальной (например, ситуация, о которой вы услышали в новостях), так и вымышленной (то есть просто придуманной из головы). Докажите, что эта дилемма действительно является социальной. • Химия. Представьте, что вы должны экспериментальным путем определить, является зубная паста щелочной или в ее состав входит кислота. Рассуждая как ученый, опишите порядок своих действий. Если мы хотим, чтобы наши ученики всесторонне осваивали учебный материал, то должны, следуя примеру финских педагогов, специально составлять задания для итоговых контрольных и экзаменов. Пусть дети самостоятельно отвечают на трудные вопросы (а не выбирают ответы из предложенных вариантов) и при этом обязательно обосновывают свое мнение. Стратегию «Требуйте подтверждения знаний» можно применять не только во время итоговых тестов, но и ежедневно: при обсуждениях на уроках, работе в группах и промежуточном тестировании. […]