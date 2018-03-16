Педагоги школы №1950 примут участие в марафоне «УчИТель»

Педагоги образовательного учреждения №1950 покажут свои навыки в сфере новых технологий во время марафона «УчИТель». Об этом рассказали 16 марта.

— Этот марафон организован при поддержке городского проекта «Школа Новых Технологий». От нашего учреждения участие примут пять учителей, среди которых есть педагоги начальных классов, информатики, биологии и технологии. Они будут представлять дисциплины, которые преподают, с применением современных информационных технологий, — рассказала директор школы №1950 Екатерина Паршина.

Она добавила, в прошлом году преподаватели этого учреждения уже принимали участие в марафоне «УчИТель» и были награждены грамотами.