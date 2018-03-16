Сотрудники Психолого-педагогического университета выступят на научной конференции

В Московском государственном психолого-педагогическом университете 20 марта пройдет межвузовская научно-практическая конференция «Безопасность учителя в образовательной среде: проблемы управления, пути их решения».

Цель мероприятия — повысить интерес молодых исследователей и психологов к проблемам, с которыми педагоги сталкиваются в своей работе.

На конференции выступят Анатолий Кирсанов, декан факультета государственного и муниципального управления, Владимир Зазыкин, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки, и Ирина Савченко , заместитель декана факультета государственного и муниципального управления по научной работе.

— Актуальность темы обусловлена тем, что сегодня очень высок коэффициент агрессивности участников образовательного процесса, — сообщила Фатима Эркенова, начальник отдела по информационной политике и связям с общественностью университета. — На конференции расскажут о педагогической конфликтологии. Учителей научат, как защитить себя в сложных ситуациях.

Конференция начнется в 13:00 по адресу: Шелепихинская набережная, дом 2А.