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Пенсионеры Соколиной горы приступили к освоению английского языка
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Пенсионеры Соколиной горы приступили к освоению английского языка 

Управа района Соколиная гора 19 часов назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Первое занятие по английскому языку провела учитель школы №1362 Анна Мазетова в рамках проекта «Активное долголетие».
В образовательном комплексе № 1362 начались занятия для старшего поколения жителей Соколиной горы. Как сообщили представители школы Соколиной горы, все желающие получили возможность посещать курсы «Компьютерная грамотность» и «Английский язык», которые будут проходить на базе учебного учреждения на постоянной основе. Узнать подробнее о занятиях в образовательном комплексе для пожилых людей можно узнать по телефонам: +7 (499) 166-99-01, +7 (499) 369-74-12.
Напомним, что проект «Активное долголетие» начал свою работу по инициативе правительства Москвы. Он направлен на улучшение качества жизни представителей старшего поколения москвичей, на организацию их досуга и активного времяпровождения. Проект охватит горожан старше пятидесяти лет.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа № 1362».
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