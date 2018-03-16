Пенсионеры Соколиной горы приступили к освоению английского языка

Первое занятие по английскому языку провела учитель школы №1362 Анна Мазетова в рамках проекта «Активное долголетие».

В образовательном комплексе № 1362 начались занятия для старшего поколения жителей Соколиной горы. Как сообщили представители школы Соколиной горы, все желающие получили возможность посещать курсы «Компьютерная грамотность» и «Английский язык», которые будут проходить на базе учебного учреждения на постоянной основе. Узнать подробнее о занятиях в образовательном комплексе для пожилых людей можно узнать по телефонам: +7 (499) 166-99-01, +7 (499) 369-74-12.

Напомним, что проект «Активное долголетие» начал свою работу по инициативе правительства Москвы . Он направлен на улучшение качества жизни представителей старшего поколения москвичей, на организацию их досуга и активного времяпровождения. Проект охватит горожан старше пятидесяти лет.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа № 1362».