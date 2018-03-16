Ученики Новофедоровской детской музыкальной школы поучаствуют в конкурсе по сольфеджио

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Воспитанники Новофедоровской детской музыкальной школы примут участие в конкурсе по сольфеджио. Об этом 15 марта рассказали в образовательном учреждении.

— В настоящее время мы выбираем ребят, которые представят нашу школу на соревнованиях. На мероприятии ученики должны будут показать все свои знания в области сольфеджио. Это понимание произведения на слух и написание специального диктанта. Кроме этого, ребятам будет предложен тест, — рассказала преподаватель музыкальных теоретических дисциплин и заведующая Новофедоровской ДМШ Валерия Болонкина.

Она добавила, что в программу соревнований войдут вопросы по тематической литературе.

Время и место проведения мероприятия уточняются.