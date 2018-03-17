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Старшеклассникам Владивостока помогут определиться с будущей профессией
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Старшеклассникам Владивостока помогут определиться с будущей профессией 

Prim.News 16 часов назад
Фото: Vladnews.ru
Проходят профориентационные занятия.
В школах Владивостока стартовали профориентационные занятия «Непростой выбор». Первое из них состоялось в среду, 14 марта, в школе № 16. Восьмиклассники в течение трех уроков в игровой форме пытались лучше понять свои профессиональные предпочтения. Новое занятие с элементами тренинга провели бесплатно специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр», сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Мы хотим помочь определиться молодежи с выбором будущей профессии, показав, что в любой сфере деятельности человек должен быть профессионалом», — отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.
Во время таких занятий специалисты МРЦ делятся с молодежью полезными советами. Они направлены на то, чтобы через несколько лет, прежде чем подать документы на поступление в колледж или вуз, подросток смог ответить на три вопроса: «Могу ли? Хочу ли? Надо ли?», избежав в будущем безработицы.
Профориентационное занятие с элементами тренинга «Непростой выбор» рассчитано на старшеклассников. Заявки на проведение таких уроков преподаватели школ могут оставлять по телефону 222-22-94.
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