В школе №281 пройдет голосование за график каникул

В школе № 281 19 марта состоится открытое голосование по выбору графика каникул в 2018–2019 учебном году. Об этом сообщает официальный сайт учреждения.

«Участникам голосования предстоит выбрать одну модель организации образовательного процесса из двух наиболее распространенных на сегодняшний день: «традиционную» (по четвертям) и «модульную», — говорится в сообщении.