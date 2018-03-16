В школе №281 пройдет голосование за график каникул 

В школе № 281 19 марта состоится открытое голосование по выбору графика каникул в 2018–2019 учебном году. Об этом сообщает официальный сайт учреждения.
«Участникам голосования предстоит выбрать одну модель организации образовательного процесса из двух наиболее распространенных на сегодняшний день: «традиционную» (по четвертям) и «модульную», — говорится в сообщении.
Напомним, график каникул в образовательных организациях устанавливается в соответствии с распоряжением Департамента образования города Москвы. Нормативным документом для 2018–2019 учебного года является Распоряжение № 25р от 07.02.2018 года «Об организации образовательного процесса по основным общеобразовательным программам в 2018–2019 учебном году». (вт)