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Мишонова подчеркнула, что систему ЕГЭ нужно менять последовательно и планомерно
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Мишонова подчеркнула, что систему ЕГЭ нужно менять последовательно и планомерно 

РИАМО 19 часов назад
Фото: РИАМО
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова считает, что Единый государственный экзамен в том виде, в котором он сейчас представлен в школах, не демонстрирует уровень системных знаний у выпускников, систему нужно менять, но делать это нужно планомерно, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена Подмосковья.
Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект об отмене в стране Единого государственного экзамена.
«Систему нужно менять, но делать это нужно последовательно и планомерно, поскольку сегодня весь образовательный процесс в школах ориентирован на подготовку к Единому госэкзамену», — сказала Мишонова.
Она также уточнила, что на сегодняшний день подготовка к ЕГЭ сводится к дрессуре детей за счет родителей.
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