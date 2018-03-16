Мишонова подчеркнула, что систему ЕГЭ нужно менять последовательно и планомерно

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова считает, что Единый государственный экзамен в том виде, в котором он сейчас представлен в школах, не демонстрирует уровень системных знаний у выпускников, систему нужно менять, но делать это нужно планомерно, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена Подмосковья.

Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект об отмене в стране Единого государственного экзамена.

«Систему нужно менять, но делать это нужно последовательно и планомерно, поскольку сегодня весь образовательный процесс в школах ориентирован на подготовку к Единому госэкзамену», — сказала Мишонова.

Она также уточнила, что на сегодняшний день подготовка к ЕГЭ сводится к дрессуре детей за счет родителей.