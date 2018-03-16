Будущим магистрантам МАИ представят образовательные программы в сфере IT

Образовательные направления и условия обучения в IT-магистратуре Московского авиационного института будут представлены на Дне открытых дверей 27 марта, сообщили в администрации учебного заведения.

— В повестку Дня открытых дверей входит презентация образовательных программ нового магистерского направления МАИ, а также встреча с представителя флагманских российских IT-компаний, которые являются индустриальными партнёрами магистратуры, — отметили там.

День открытых дверей будет проводиться в главном корпусе МАИ по адресу Волоколамское шоссе, дом 4, корпус 6, начиная с 15.00. Приглашаются студенты МАИ и все желающие. (ак)