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Подведены итоги фестиваля «Наши общие возможности — наши общие результаты»
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Подведены итоги фестиваля «Наши общие возможности — наши общие результаты» 

Управа района Сокольники 19 часов назад
Фото: Управа района Сокольники
По итогам фестиваля межрайонного совета директоров №11 создан видеоролик о главных событиях этих дней.
Оценить плоды совместной деятельности педагогов и школьников можно на сайте estafeta.mcko.ru. Все заинтересованные в развитии образования, а также те, кто верит в отличные возможности нашего межрайона, могут отдать свой голос за видеоролик (Видео №11), поставив ему лайк.
В этом году участие в фестивале «Наши общие возможности — наши общие результаты» приняли все образовательные организации межрайона (Гольяново, Богородское, Сокольники, Метрогородок, Преображенское, Восточный). Школы Сокольников также не остались в стороне. Учителя проводили необычные уроки, демонстрируя, как класс может трансформироваться в современную лабораторию, где ученик может почувствовать себя настоящим исследователем.
Запоминающимся выдался кулинарный поединок между учителями, родителями и представителями общественности. Также для жителей района прошли открытые уроки, посвященные логике, театральному и изобразительному искусству; мастер-классы по разным направлениям; занятия по риторике, иностранным языкам; интеллектуальные игры и многое другое.
Видеофильм о прошедшем фестивале стал итогом и отчетом большой работы, в которой приняли участие все: ребята, педагоги, родители.
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