Ещё
Студенты колледжа на Большой Новодмитровской приняли участие в съезде волонтеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты колледжа на Большой Новодмитровской приняли участие в съезде волонтеров 

Управа Бутырского района города Москвы 20 часов назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Съезд волонтеров «Волонтерского социального корпуса студенческой молодежи» состоялся на минувшей неделе в столице. В мероприятии приняли участие студенты Колледжа по подготовке социальных работников, расположенного на Большой Новодмитровской.
— Ребятам удалось поучаствовать в различных мастер-классах, посетить множество лекций и узнать много интересной и полезной информации. По завершении мероприятия участников наградили сертификатами и паспортами студента-волонтера, — сообщили в администрации учебного заведения.
Напомним, Колледж по подготовке социальных работников находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, 36. (ак)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
В школе №1236 состоялся концерт для учителей и ветеранов педагогического труда Учащиеся музыкальной школы на Гончарова удостоились наград городского конкура «Волшебная лира» В детской музыкальной школе на Гончарова состоялся конкурс «Юный виртуоз»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии426
Украина пожаловалась в ООН65
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Сенатор объяснил закрытие Британского совета24
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти57
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение