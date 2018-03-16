Студенты колледжа на Большой Новодмитровской приняли участие в съезде волонтеров

Съезд волонтеров «Волонтерского социального корпуса студенческой молодежи» состоялся на минувшей неделе в столице. В мероприятии приняли участие студенты Колледжа по подготовке социальных работников, расположенного на Большой Новодмитровской.

— Ребятам удалось поучаствовать в различных мастер-классах, посетить множество лекций и узнать много интересной и полезной информации. По завершении мероприятия участников наградили сертификатами и паспортами студента-волонтера, — сообщили в администрации учебного заведения.

Напомним, Колледж по подготовке социальных работников находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, 36. (ак)