Областной открытый конкурс школьных ансамблей и оркестров струнно-смычковых инструментов состоится 17 марта в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации города.

Как отмечается в сообщении, мероприятие начнется в 11:00 в большом зале детской школы искусств им. Шостаковича.

В конкурсе примут участие более 200 юных исполнителей из 21 школы Нижнего Новгорода и Нижегородской области , а также из Иванова.

Конкурс «Нас подружила музыка» организуется по инициативе детской школы искусств им. Шостаковича и проводится при поддержке департамента культуры администрации Нижнего Новгорода один раз в два года. С 2004 года в нем приняли участие более 1,5 тысячи человек.