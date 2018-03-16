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Областной открытый конкурс школьных ансамблей и оркестров струнно-смычковых инструментов состоится 17 марта в Нижнем Новгороде
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Областной открытый конкурс школьных ансамблей и оркестров струнно-смычковых инструментов состоится 17 марта в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 20 часов назад
Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации города.
Как отмечается в сообщении, мероприятие начнется в 11:00 в большом зале детской школы искусств им. Шостаковича.
В конкурсе примут участие более 200 юных исполнителей из 21 школы Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также из Иванова.
Конкурс «Нас подружила музыка» организуется по инициативе детской школы искусств им. Шостаковича и проводится при поддержке департамента культуры администрации Нижнего Новгорода один раз в два года. С 2004 года в нем приняли участие более 1,5 тысячи человек.
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