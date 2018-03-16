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Тюменскую школу №30, где с потолка падала штукатурка, ждет капремонт
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Тюменскую школу №30, где с потолка падала штукатурка, ждет капремонт 

72.ru 20 часов назад
Фото: 72.ru
В Тюмени капитально отремонтируют школу №30. Работы пройдут в корпусах на Московском тракте, 22 и на улице Мира, 14. Власти уже объявили конкурс на выбор подрядчика. Полтора года назад в одном из корпусов школьников напугала обвалившаяся с потолка штукатурка.
— На капремонт здания по Московскому тракту выделяют более 10 миллионов рублей, а на корпус по улице Мира — более восьми миллионов рублей, — сообщается на сайте госзакупок. — Подрядчика определят в начале апреля.
Оба корпуса, согласно документам, должны успеть привести в порядок за лето. Согласно документации работы должны провести летом, но возможны корректировки.
— Проектная документация разработана на два корпуса школы №30, но в первую очередь подрядчики зайдут в здание на Московском тракте, — рассказала 72.ru Надежда Сизова, пресс-секретарь городского департамента образования.
В корпусах сделают частичную переразборку кирпичных стен, установят анкера, оштукатурят и прочее.
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