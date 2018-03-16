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Педагоги из Хорошевки посетили заседание «Педагогическая мастерская»
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Педагоги из Хорошевки посетили заседание «Педагогическая мастерская» 

Управа района Хорошевский города Москвы 20 часов назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Кафедра учителей начального общего образования школы № 1409 реализует совместный проект с АО «Издательство „Просвещение“. На текущей неделе учителя начальной школы приняли участие во втором заседании из цикла „Педагогическая мастерская“, цель которого — проанализировать технологическую составляющую и развитие готовности обучающихся начальных классов к самостоятельной учебной деятельности.
Темой встречи стали „Психолого-педагогические особенности проектирования системы обучения в начальной школе“. Ее провела методист ЦНО Ольга Карацуба.
Собравшиеся обсуждали вопросы умения работать с информацией и формирования универсальных учебных действий на материале курса „Окружающий мир“ автора А. Плешакова.
В свою очередь учитель начальных классов Оксана Кулинич провела мастер — класс на основе проблемного метода обучения (урок окружающего мира во 2 классе). (то)
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