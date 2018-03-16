Педагоги из Молжаниновского прослушали образовательный семинар

В «Школе Перспектива» для коллектива педагогов провели семинар по освоению городской платформы «Московская электронная школа» (МЭШ). Встречу провела методист МЭШ Марина Ермакова.

— На занятии педагогов познакомили с ключевыми моментами при работе с системой, подробно рассказали о методике создания сценариев урока и условиях получения гранта, — пояснили в администрации школы.

Напомним, проект «Московская электронная школа» направлен на максимально эффективное использование IT-возможностей школы для улучшения качества образования учеников путём формирования связи между организационными и содержательными аспектами образовательного процесса (интерактивное оборудование, а также персональные устройства пользователей, подключённые к интернету, связываются с учебными материалами платформы). (то)