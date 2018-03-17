Студенты МГУ просят Дворковича показать «красную карточку» фан-зоне ЧМ у стен вуза

Студенты и преподаватели МГУ просят вице-премьера Аркадия Дворковича убрать фан-зону чемпионата мира по футболу из-под стен высотки на Воробьевых горах. Администрация МГУ, по мнению учащихся, не защищает интересы вуза из-за страха испортить отношения с властями.

Дворкович возглавляет оргкомитет чемпионата. После того как ректор МГУ Виктор Садовничий не отреагировал на коллективную петицию, которую подписали около пяти тысяч студентов и сотрудников, те решили направить письмо вице-премьеру.

В письме поясняется, что граница фан-зоны с динамиками и усилителями проходит в 100 метрах от здания, где расположены три факультета и общежитие. Другие подробности Business FM рассказал подписавший петицию преподаватель МГУ Михаил Лобанов

Михаил Лобанов преподаватель МГУ «Это место, где будут стоять огромные экраны, огромные звукоусиления, палатки по продаже пива и каких-то сувениров, и туда будут стекаться тысячи, десятки тысяч болельщиков каждый день, смотреть матчи и отдыхать. С мая здесь начнет собираться эта фан-зона, с середины июня до конца чемпионата здесь каждый день будет вот этот праздник. При этом власти Москвы не доносят до ФИФА то, что главное здание — это в основном общежитие, здесь живут точно больше пяти тысяч студентов и аспирантов, и для них этот каждодневный праздник с пивом и десятки тысяч людей — это большая проблема, притом что июнь — это время сессии. Скорее всего, будет обострение транспортной ситуации в этом районе, потому что и так на красной ветке находятся „Лужники“, так еще будет фан-зона. Планируется всю территорию Московского университета фактически обнести на время чемпионата мира забором, сделать внешнее кольцо охраны по пропускам университета прямо на улице. То есть фактически Воробьевы горы будут закрыты минимум на месяц, а то и больше. И к тому же этот пропускной режим внешний автоматически несет кучу неудобств: как приглашать людей на конференции? Есть опасения, что к делу подключатся спецслужбы, и запросто может встать вопрос о размещении частей Росгвардии, полиции или каких-то еще силовых ведомств в общежитиях».

Протестующие подчеркивают, что место размещения фан-зоны нарушает стандарты ФИФА. 21 февраля студенты МГУ в рамках акции «Оккупай-ректорат» намеревались передать ректору МГУ петицию с подписями. Однако сам Виктор Садовничий к студентам не вышел, а его заместители предложили студентам встретиться с ним 1 марта. Однако в этот день ректор на месте отсутствовал, так как находился на послании президента Федеральному собранию.