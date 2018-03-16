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Свою кофейню откроют студенты ИГУМО
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Свою кофейню откроют студенты ИГУМО 

Управа района Измайлово города Москвы 21 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Институте гуманитарного образования и информационных технологий скоро откроется новая кофейня.
В Измайлове в ИГУМО для студентов начнет работать вузовская кофейня. В ходе торжественного открытия сразу начнет действовать акция «Плати, сколько хочешь (но лучше побольше)». Это означает, что в день открытия кофейни все студенты смогут покупать напитки (любой сорт чая и любой вид кофе) за ту сумму, которую они посчитают возможным заплатить, т.е. многие смогут платить за кофе чисто символическую сумму.
Как сообщили в вузе, в ходе торжественного запуска объекта здесь ожидается кофейное безумие. Стоит отметить, что в кофейне будут проводиться и другие акции, которые станут удобны и выгодны студентам и привлекут их внимание. Кроме того в ближайшее время планируется сделать и безналичный расчет.
Кофейня будет работать с 9 до 18 часов.
Адрес: ул. Верхняя Первомайская, д. 53.
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