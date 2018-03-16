Ещё
Школа №2114 объявила набор в кадетский класс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школа №2114 объявила набор в кадетский класс 

Вестник Бутова 21 час назад
Фото: Вестник Бутова
Напомним: кадетский класс этой школы является единственным у нас в Северном Бутове. Сам нынешний набор учеников является частью проекта Департамента образования Москвы «Кадетский класс в московской школе».
Партнёрами школы №2114 в реализации этого проекта являются Военный университет Министерства обороны Российской Федерации и Московское высшее командное училище.
В отличие от обычных классов с кадетами постоянно работают двое взрослых: классный руководитель и офицер-воспитатель.
Кадетские классы отличает расширенный уровень изучения математики, русского языка, литературы, истории и физкультуры. Здесь также действует система дополнительного образования, в которую входят программы по истории России, основам военной службы, бальным танцам и общей физической подготовке. Не обходится и без участия в профильных конкурсах и олимпиадах.
В кадетский класс ребят принимают по результатам промежуточной аттестации по русскому языку, математике и физкультуре. Также будущим кадетам необходимо пройти собеседование. Кроме того, они должны быть годными по состоянию здоровья к занятиям военно-прикладными видами спорта.
Для приглашения на встречу необходимо направить на электронный адрес smirnova@m2114.ru письмо с контактными данными (фамилия и имя ученика, класс в 2018-2019 учебном году, Ф. И. О. родителя, контактный телефон). В течение трёх рабочих дней вам позвонит представитель образовательной организации.
Школа №2114 готова увидеть в своих стенах будущих кадетов и желает попасть в кадетский класс.
Вестник Бутова: последние новости
Бутовских первоклашек ждёт прощание с азбукой Фольклорные занятия «Песня у плетня» в школе №2006 стали частью программы «Активное долголетие» Фестиваль «Корабль мечты», посвящённый Александру Грину, пройдёт в школе №1174
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии427
Украина пожаловалась в ООН66
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Сенатор объяснил закрытие Британского совета25
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти58
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение