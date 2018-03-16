Школа №2114 объявила набор в кадетский класс

Напомним: кадетский класс этой школы является единственным у нас в Северном Бутове. Сам нынешний набор учеников является частью проекта Департамента образования Москвы «Кадетский класс в московской школе».

Партнёрами школы №2114 в реализации этого проекта являются Военный университет Министерства обороны Российской Федерации и Московское высшее командное училище.

В отличие от обычных классов с кадетами постоянно работают двое взрослых: классный руководитель и офицер-воспитатель.

Кадетские классы отличает расширенный уровень изучения математики, русского языка, литературы, истории и физкультуры. Здесь также действует система дополнительного образования, в которую входят программы по истории России , основам военной службы, бальным танцам и общей физической подготовке. Не обходится и без участия в профильных конкурсах и олимпиадах.

В кадетский класс ребят принимают по результатам промежуточной аттестации по русскому языку, математике и физкультуре. Также будущим кадетам необходимо пройти собеседование. Кроме того, они должны быть годными по состоянию здоровья к занятиям военно-прикладными видами спорта.

Для приглашения на встречу необходимо направить на электронный адрес smirnova@m2114.ru письмо с контактными данными (фамилия и имя ученика, класс в 2018-2019 учебном году, Ф. И. О. родителя, контактный телефон). В течение трёх рабочих дней вам позвонит представитель образовательной организации.

Школа №2114 готова увидеть в своих стенах будущих кадетов и желает попасть в кадетский класс.