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В дошкольном подразделении школы №2100 состоялось театральное представление по мотивам известных сказок
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В дошкольном подразделении школы №2100 состоялось театральное представление по мотивам известных сказок 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 21 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Ребята дошкольного подразделения № 7 показали настоящие сказки для своих мам и бабушек. Представления были потрясающими. Дети средних групп отличились, исполнив веселые весенние музыкальные произведения, а воспитанники старших и подготовительных групп подготовили театральное представление по мотивам сказок Чуковского «Федорино горе» и «Муха-Цокотуха»», — уточняется на сайте.
Напомним, дошкольное подразделение школы № 2100 находится по адресу Дегунинская улица, 13А. (то)
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