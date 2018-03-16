В дошкольном подразделении школы №2100 состоялось театральное представление по мотивам известных сказок

Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Ребята дошкольного подразделения № 7 показали настоящие сказки для своих мам и бабушек. Представления были потрясающими. Дети средних групп отличились, исполнив веселые весенние музыкальные произведения, а воспитанники старших и подготовительных групп подготовили театральное представление по мотивам сказок Чуковского «Федорино горе» и «Муха-Цокотуха»», — уточняется на сайте.

Напомним, дошкольное подразделение школы № 2100 находится по адресу Дегунинская улица, 13А. (то)