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Нижегородский школьник победил во всероссийском IT-конкурсе благодаря соцсети «ВКонтакте»
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Нижегородский школьник победил во всероссийском IT-конкурсе благодаря соцсети «ВКонтакте» 

nn.ru 21 час назад
Фото: nn.ru
Володя под руководством школьного учителя по информатике собственный конструктор чат-ботов для социальной сети «ВКонтакте». Юный программист предложил простое и бесплатное решение для работы с группами. Второе и третье место в конкурсе заняли школьники из Рязани и Астрахани.
Конструктор Владимира позволяет создавать чат-ботов, обрабатывать многочисленные вопросы пользователей в группах и таким образом оптимизировать труд модераторов сообществ. У сервиса, представленного на конкурс, полностью бесплатный функционал, простая панель управления и реакции на разные типы событий. С помощью него можно конвертировать текстовые сообщения в голосовые и делать быстрые рассылки с гибкой фильтрацией.
Чат-бот — это виртуальный собеседник, программа, которая создана для имитации поведения человека при общении с одним или несколькими собеседниками.
Володя очень развитой и способный ученик. До шестого класса он был круглым отличником, закончил музыкальную школу. Поскольку в школе № 12 углубленно изучают иностранные языки, он хорошо знает немецкий и английский.
Немецким мальчик был особенно увлечен — пять занятий в неделю, успешное участие в языковых конференциях и олимпиадах.
Однако некоторое время назад Володя увлекся программированием, с головой ушел в IT-технологии. И делает большие успехи. Он победил в районной олимпиаде в своей возрастной группе, а потом и в этапе, на котором соревновались ребята постарше.
Следующую победу Владимир Терехин одержал уже на всероссийском уровне.
При подаче заявки школьник признался, что ранее сам помогал с ведением групп «ВКонтакте» и отвечал на вопросы пользователей. Он изучил существующие конструкторы ботов, понял, что ни один из них не подходит для его задач и разработал собственный сервис.
— Владимир решил абсолютно прикладную задачу — сделать конструктор чат-ботов для групп в социальной сети, — рассказал руководитель образовательного направления IT&Design школы «Летово» Владимир Гуровиц -. Часто подобные разработки, написанные для своего удобства и развлечения, становятся первым шагом на пути создания революционных стартапов. А проект Терехина уже сейчас может быть востребован на рынке SMM.
По словам Владимира Горовица нижегородский школьник очень целеустремленный юноша. Он собирается после девятого класса начать работу в крупной IT-компании, возможно даже московской. И всего добивается самостоятельно, в том числе и сам изучает тонкости программирования.
Сейчас Володя вернулся домой и продолжает заниматься в школе. А в школе «Летово» нам рассказали, что его разработку очень высоко оценило разработчики соцсети «ВКонтаке». Молодые программисты, которые работают в компании, отмечают, что его программа — один из самых мощных продуктов, которые появлялись в последнее время.
Школа «Летово» — школа-пансион в Москве для способных и мотивированных детей. В нейшкольники 7–11 классов из разных регионов России получат доступ к образованию мирового уровня, независимо от места проживания и уровня дохода их семьи.
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