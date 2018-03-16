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В школе на 1-й Вольской продолжился исторический фестиваль
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В школе на 1-й Вольской продолжился исторический фестиваль 

Управа района Некрасовка 21 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В школе № 1366 района Некрасовка продолжился фестиваль «Имена. Эпохи. События». Второй день был посвящен эпохе Средневековья.
В рамках него в музее прошли мастер-классы и экскурсии под чутким руководством Ларисы Болотниковой и Алексея Нефедова.
Первый этаж превратился в мастерскую средневекового города, где дети собирали 3D-пазлы на исторические темы. Воодушевляли учеников 1-х, 4-х, 6-х классов учащиеся 8-х классов вместе с учителем ИЗО Мариной Кокляевой. На уроке литературы вместе с Натальей Гель и Любовью Стругачевой учащиеся 5-7-х и 10-х классов соревновались в красноречии, ведь ораторское искусство известно с древности. (вт)
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