«Это не Сирия, а наша школа»: в Ростове родители учеников обвинили директора в поборах на ремонт

Осыпающаяся штукатурка, сырость из-за протекающей крыши, непрезентабельный фасад и ямы — все эти «прелести» в ростовской школе № 99 портят настроение родителям и детям. Но еще большее недовольство у родителей учеников вызывает тот факт, что ежегодно с каждого школьника собирают внушительную сумму. Родители недоумевают: почему, несмотря на спонсорскую помощь, учебное заведение в таком удручающем состоянии? О ситуации в школе родители написали в социальных сетях. Директор, в свою очередь, настаивает на том, что никого не принуждает платить, а ремонт в школе делают в силу возможностей. Редакция 161.ru решила разобраться в деталях конфликта.

По словам родителя одного из учеников Владимира Орехова, хотя государство оплачивает все расходы школы, «связанные с обеспечением нормального учебного процесса, ремонтом и содержанием здания», мамы и папы вынуждены сдавать по 4900 рублей в год.

— И это не считая оплаты дополнительных услуг и питания, — добавляет мужчина.

Родители, глядя на школу, почему-то думают о Сирии и бомбежках

Еще одна родительница, Ольга Муродбекова, поясняет, что из своего кармана мамы и папы оплачивают не только содержание школы, но и охрану и даже проведение Нового года в актовом зале и Масленицу.

— В школе учится почти 1400 детей. В этом году на новогодний праздник каждый ребенок сдавал 150 рублей! И это — не на подарки, а на представление! Масленица в прошлом году обошлась в 200 рублей. Кстати, блинами детей не угощали. Даже представить не могу, на что ушла вся собранная сумма, — делится Галина Плисова, председатель родительского комитета, мама ученика четвертого класса.

Дальше она перечисляет другие постоянные «статьи расхода»: каждый ребенок в школе ежемесячно сдает 250 рублей на хознужды (заправка картриджей, бумага, питьевая вода) и по сто — на охрану. А в одном из классов родители за свой счет покупали даже доску.

— Пока доски не было, учительница писала задания на листах А4, — продолжает Ольга.

Путь к школе лежит через ямы «На голову сыпется штукатурка»

Родители говорят, что готовы смириться с необходимостью оказывать школе спонсорскую помощь, но при этом хотят видеть ее результат.

По словам родителей, на голову сыпется штукатурка, кровля протекает, фасад здания напоминает о бомбёжке, ямы около школы во время дождя превращаются в ловушки. Тротуара около школы нет. А во время морозов площадка около центрального входа напоминает каток. Песком территорию, со слов родителей, не посыпают никогда.

—Это не Сирия! Это наша 99-я школа, — вздыхает Олег Волков , рассматривая фотографии учебного заведения.

Со слов Ольги, мамы второклассника, на ежегодных собраниях выяснить у директора, куда же были потрачены собранные деньги, не получилось. Четкого объяснения директор школы, Татьяна Ивановна Кульпина, нам так и не дала, говорит Ольга.

В здании школы в нескольких местах облупилась краска на стенах

«Держат» только учителя

Ольга говорит, что, несмотря на внешний вид школы и на ее состояние изнутри, а также на поборы, ребенок будет продолжать учиться здесь из-за педагога.

— У нас прекрасный учитель Анна Михайловна Конышева, — рассказывает мама школьника. — Но недавно ее чуть не уволили. Анна Михайловна, а также еще два преподавателя, пожаловались в приемную президента на низкие зарплаты, — говорит Ольга. — Потом ребенок рассказывал, что во время уроков в класс заходили люди с какими-то листками, после чего Анна Михайловна плакала. Родители предположили, что учителя хотят убрать.

Директор школы Татьяна Кульпина в разговоре с корреспондентом 161.ru сказала, что ее сотрудники действительно жаловались президенту. Но о том, чтобы их после этого уволить, не было даже речи.

— Действительно, зарплаты у педагогов небольшие, но все необходимые доплаты наши учителя получают. Анна Михайловна — прекрасный преподаватель. Ситуацию с ней и двумя другими учительницами мы прояснили. Конфликт исчерпан, — прокомментировала Татьяна Ивановна.

По словам родителей, месяц назад пожарный выход был завален мусором

Также директор ответила и на обвинения в поборах. По словам руководителя, в школе не обязывают родителей сдавать деньги. Как говорится, меценатство — вещь добровольная.

— Кто-то жертвует деньги, кто-то нет. Был случай, когда мамочка пожертвовала школе 30 тысяч рублей! Ее никто об этом не просил, — рассказывает Татьяна Кульпина.

Директор говорит, что школа не новая и, конечно, ей требуется ремонт. А бюджетных денег хватает не всегда.

— Мы меняли окна в коридорах, ростовую мебель, кресла в актовых залах. Сделали ремонт кровли, водоводов. Я подробно объясняла родителям, на что идут средства, — продолжает директор.

Со слов руководства школы, негатив исходит от нескольких родителей — остальные всем довольны.

В департаменте образования Ростова корреспонденту 161.ru сообщили, что после жалоб родителей, которые поступали в отдел образования, в учебном заведении были проверки, но нарушений ревизоры не нашли.