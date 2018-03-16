Юные хористы выступят с отчетным концертом в детской школе искусств на Бескудниковском бульваре

Во вторник, 20 марта, в детской школе искусств имени Баха состоится отчетный концерт хорового отделения «Звонкие голоса». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В выступлении примут участие лучшие ученики хорового отделения, — поделился сотрудник администрации. — Они представят концертные номера, отобранные за первую половину учебного года. Прозвучат русские народные песни и классические композиции.

На мероприятие приглашаются все желающие. Концерт начнется в 17.00.

Напоминаем, детская школа искусств имени Баха находится по адресу Бескудниковский бульвар, д. 53а. (то)