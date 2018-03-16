Школьники из Отрадного стали победителями чемпионата «Московские мастера»

Ученики школы № 1554 стали победителями VI Открытого чемпионата Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia. Они успешно выступили на новых для них соревнованиях, заняв призовые места в четырех компетенциях, сообщили в администрации образовательного учреждения.

Так, в блоке «Производство и инженерные технологии» победителями в компетенции «Интернет вещей» стали Игорь Нуруллаев и Ярослав Исаков (9 класс) вместе с учителем технологии Денисом Буц. В компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» лучшим стал Александр Гараев (9 класс) вместе с наставником — учителем технологии Алексеем Колесниковым . Девятиклассница Анна Копейкина, которая занималась разработкой программных решений для бизнеса под руководством наставника, учителя технологии Михаила Рулёва заняла третье призовое место.

-В блоке «Строительство и строительные технологии» ученики нашей школы успешно выступили в компетенции «Плотницкое дело», соревнуясь со студентами колледжей. Под руководством наставника, учителя технологии Максима Афанасьева , ученик 9 класса Александр Гусаров завоевал третье место, — рассказали в администрации учреждения. — Он успешно справился с заданием, предложенным на соревновании, которое включало в себя умение читать чертежи, делать замеры, резать материал различными инструментами, заниматься монтажом изделия.

-Наши ребята долго готовились к этому чемпионату, очень старались и доказали, что знания, приобретенные на уроках и внеурочной деятельности, помноженные на увлеченность и труд как ребят, так и их наставников обязательно дадут плоды, но самое главное, помогут детям в их профессиональном определении, — заключили в администрации школы. (ип)