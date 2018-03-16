«Яндекс» и Высшая школа экономики подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА , 16 марта. / ТАСС /. Портал «Яндекс. Просвещение» и Институт образования НИУ «Высшая школа экономики» ( ВШЭ ) подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого будут проводиться совместные исследования в области цифровой педагогики, которые помогут улучшить индивидуальные результаты школьников, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе "Яндекса"

"Сейчас на портале «Яндекс. Просвещение» учится 2 тыс. школьников. В обучении мы используем индивидуальные интерактивные задания с иллюстрациями. По наблюдениям учителей, которые участвуют в проекте, у детей увеличилась мотивация, они стали быстрее выполнять задания. Ребенку становится психологически более комфортно, потому что у него появляется возможность учиться в своем темпе. Сейчас мы подключаем Институт образования ВШЭ к нашему проекту для того, чтобы быть уверенными, что наши методы действительно дают результат", — отметила в беседе с ТАСС директор по исследованиям и связям с образовательным сообществом «Яндекс. Просвещения» Наталья Чеботарь.

На онлайн-платформе представлены школьные задания, проверяемые автоматически. Ранее проверка тетрадей учителем занимала несколько дней. Теперь обучающийся сможет проделать работу над ошибками сразу после выполнения задания. Такой алгоритм обучения ребенка ускоряет процесс усвоение школьной программы и способствует улучшению индивидуальных результатов школьника.

"Мы совмещаем многолетние исследования в области образования с новыми технологическими возможностями, чтобы найти решения тех задач, которые раньше невозможно было решить. Так, например, анализ больших данных позволяет формировать персонализированные интервенции для детей с разной успеваемостью, предсказывать возможные трудности в освоении определенных областей программы и давать рекомендации учителю по работе с разными группами детей", — говорит Илья Залесский, генеральный директор компании «Яндекс. Просвещение».

Ученые и методисты научных центров Института образования ВШЭ с помощью систем мониторинга будут анализировать результаты школьников, которые уже участвуют в проекте, выявлять закономерности и создавать инструменты, позволяющие корректировать методы обучения так, чтобы каждый ребенок достиг наилучших результатов. Измерения будут проводиться перед началом обучения, в конце первого класса, в середине и в конце начальной школы. Они позволят оценить когнитивное, личностное, эмоциональное и социальное развитие детей. «Точно понимая, с какими навыками ребенок пришел в школу и как он прогрессирует, учитель может стратегически выстраивать и корректировать учебный процесс», — говорит Исак Фрумин , научный руководитель Института образования НИУ «Высшая школа экономики».

Об участниках проекта

"Яндекс. Просвещение" — совместное предприятие «Яндекса» и компании «Просвещение». Миссия проекта — помогать учителям повышать образовательные результаты, используя существующие методические комплексы «Просвещения», передовые научные разработки в области цифровой педагогики и технологические образовательные решения «Яндекса».