Книги для детей с ограниченными возможностями здоровья соберут в Ховрине

На следующей неделе, с 19 по 23 марта, в школе №597, расположенной на территории района Ховрино, пройдет благотворительная акция «Подари книгу!», цель которой — помочь детям-инвалидам центра «Доверие». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Не обязательно приносить новые книги. Мы собираем книги, «из которых дети выросли». Принимаются книги с картинками, в хорошем состоянии, для дошкольного и младшего школьного возраста», — уточняется в сообщении на сайте школы.

Напомним, школа №597 района Ховрино расположена по адресу: улица Петрозаводская, дом 19А. (то)