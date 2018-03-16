Ещё
Книги для детей с ограниченными возможностями здоровья соберут в Ховрине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Книги для детей с ограниченными возможностями здоровья соберут в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 22 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
На следующей неделе, с 19 по 23 марта, в школе №597, расположенной на территории района Ховрино, пройдет благотворительная акция «Подари книгу!», цель которой — помочь детям-инвалидам центра «Доверие». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Не обязательно приносить новые книги. Мы собираем книги, «из которых дети выросли». Принимаются книги с картинками, в хорошем состоянии, для дошкольного и младшего школьного возраста», — уточняется в сообщении на сайте школы.
Напомним, школа №597 района Ховрино расположена по адресу: улица Петрозаводская, дом 19А. (то)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
В Москве открыли новую станцию МЦК «Зорге» Собянин опроверг слухи о строительстве деревянных домов на месте пятиэтажек Собянин открыл II летний Фестиваль варенья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии427
Украина пожаловалась в ООН66
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Сенатор объяснил закрытие Британского совета25
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти58
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение