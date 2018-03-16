Школы Всеволожского района выбрали вечнозеленые символы

Школы Всеволожского района заняты установкой и подготовкой к открытию собственных символов — топиариев в виде фигур зверей и других символических объектов, которые ученики, учителя и родители выбрали эмблемами учебных заведений, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти

Все фигуры сделаны из высокотехнологичного антивандального материала, устойчивого к осадкам и перепадов температур.

Открытие топиариев в тридцать одной школе состоится 18 марта. К этому приурочен специальный фотоконкурс. Чтобы принять в нем участие, нужно сделать «селфи» на фоне символа. Победителей в номинациях — «Я выбираю!», «Мы с друзьями выбираем», «Голосуем всей семьей», «Мой голос — мой выбор» — определит компетентное жюри, в которое вошли известные журналисты и фотографы Всеволожского района.

Обладателем «Гран-при» станет автор «селфи», набравший максимальное количество голосов в сети Интернет. Награждение победителей состоится в КДЦ «Южный» 24 марта 2018 года. Призы во всех номинациях — смартфоны.

Сбор заявок проходил в ноябре 2017 года в форме опросов, дебатов или творческих конкурсов. Все предложения рассматривал внутренний совет школ, который и определял в итоге символ-победитель. Каждая архитектурная форма отражает особенности и индивидуальность каждого общеобразовательного учреждения.