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Школы Всеволожского района выбрали вечнозеленые символы
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Школы Всеволожского района выбрали вечнозеленые символы 

Ivyborg.ru 22 часа назад
Школы Всеволожского района заняты установкой и подготовкой к открытию собственных символов — топиариев в виде фигур зверей и других символических объектов, которые ученики, учителя и родители выбрали эмблемами учебных заведений, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
Все фигуры сделаны из высокотехнологичного антивандального материала, устойчивого к осадкам и перепадов температур.
Открытие топиариев в тридцать одной школе состоится 18 марта. К этому приурочен специальный фотоконкурс. Чтобы принять в нем участие, нужно сделать «селфи» на фоне символа. Победителей в номинациях — «Я выбираю!», «Мы с друзьями выбираем», «Голосуем всей семьей», «Мой голос — мой выбор» — определит компетентное жюри, в которое вошли известные журналисты и фотографы Всеволожского района.
Обладателем «Гран-при» станет автор «селфи», набравший максимальное количество голосов в сети Интернет. Награждение победителей состоится в КДЦ «Южный» 24 марта 2018 года. Призы во всех номинациях — смартфоны.
Сбор заявок проходил в ноябре 2017 года в форме опросов, дебатов или творческих конкурсов. Все предложения рассматривал внутренний совет школ, который и определял в итоге символ-победитель. Каждая архитектурная форма отражает особенности и индивидуальность каждого общеобразовательного учреждения.
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