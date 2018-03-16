Уроки проекта активного долголетия состоялись в школах района

Первые занятия проекта активного долголетия для старшего поколения состоялись в зданиях районных школ в четверг, 15 марта. Об этом нашей редакции сообщила заведующий ОДП филиала «Братеево» ТЦСО «Орехово» Оксана Смолина

Участники проекта — получатели социальных услуг районного ЦСО — приступили к обучению компьютерной грамотности. Занятия будут проходить в школе № 1034 по адресу: улица Братеевская, дом 18 и в школе №998 по адресу: улица Паромная, дом 5, корпус 2.

— В рамках пилотного проекта по активному долголетию получатели социальных услуг нашего филиала поучаствовали в первых занятиях. Впечатления у всех только положительные, все решительны и готовы к новым познаниям, — отметила Оксана Смолина.

Напомним, в Москве стартовал проект для старшего поколения, направленный на помощь гражданам, достигшим пенсионного возраста, в реализации себя. Для участников предусмотрены уроки по иностранному языку, компьютерной грамотности, а также занятия спортом и танцами. Подробнее читайте в материале нашей газеты.

Фото предоставила Оксана Смолина.