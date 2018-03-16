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Активисты челябинского проекта «Голос книги» прочитали слабовидящим почти 150 произведений
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Активисты челябинского проекта «Голос книги» прочитали слабовидящим почти 150 произведений 

ТАСС 22 часа назад
ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Участники челябинского социального проекта «Голос книги» за последние полтора года бесплатно начитали на микрофон 146 произведений по заявкам слепых и слабовидящих людей. В планах на 2018 год создать еще более 100 аудиозаписей, сообщила ТАСС в пятницу руководитель проекта Лиана Млкеян.
"Социальный проект «Голос книги» мы реализуем с 2016 года. По обращениям слепых и слабовидящих, а также по обращениям организаций, которые работают с такими людьми, мы бесплатно озвучиваем книги, лекции, стихотворения, уроки, учебные и методические пособия. Всего за полтора года мы создали 146 аудиозаписей. В планах на этот год озвучить более 100 книг и лекций", — сказала собеседница агентства.
По словам Млкеян, в числе волонтеров, которые начитывают аудиозаписи, есть студенты, выпускники вузов, дикторы, теле— и радиоведущие, общественные деятели, правозащитники.
"В России введено инклюзивное обучение: студенты с ограниченными возможностями здоровья обучаются наравне со всеми остальными. Для того, чтобы сделать для слабовидящих образование доступным, мы и запустили этот проект", — пояснила она.
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