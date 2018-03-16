«Путешествие на Чудо-остров» совершили дошкольники Алтуфьева

В школе №1370 Алтуфьевского района для студентов дефектологического факультета МПГУ, учителем-дефектологом был проведен открытый показ непосредственно образовательной деятельности для дошкольников на тему: «Путешествие на Чудо-остров».

«Обучающиеся с ОВЗ обобщали математические представления, осуществляли решения в соответствии с заданными правилами в игровой форме, закрепляли прямой и обратный счет в пределах 10. Студенты провели анализ применения методов и приемов в работе с детьми, имеющих ОВЗ», — говорится на сайте школы.

Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (то)