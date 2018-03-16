Ещё
«Путешествие на Чудо-остров» совершили дошкольники Алтуфьева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Путешествие на Чудо-остров» совершили дошкольники Алтуфьева 

Управа Алтуфьевского района 23 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В школе №1370 Алтуфьевского района для студентов дефектологического факультета МПГУ, учителем-дефектологом был проведен открытый показ непосредственно образовательной деятельности для дошкольников на тему: «Путешествие на Чудо-остров».
«Обучающиеся с ОВЗ обобщали математические представления, осуществляли решения в соответствии с заданными правилами в игровой форме, закрепляли прямой и обратный счет в пределах 10. Студенты провели анализ применения методов и приемов в работе с детьми, имеющих ОВЗ», — говорится на сайте школы.
Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (то)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Четвероклассники из Алтуфьева на день стали врачами, пожарными и полицейскими Сергей Собянин открыл II летний Фестиваль варенья Собянин: Строительства деревянных домов по программе реновации не будет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии427
Украина пожаловалась в ООН66
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Сенатор объяснил закрытие Британского совета25
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти58
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение