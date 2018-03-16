В Назрани открылась школа в микрорайоне, где живут вынужденные переселенцы из Чечни

НАЗРАНЬ , 16 марта. / ТАСС /. Первую школу на 704 места открыли в микрорайоне Юбилейный в Назрани ( Ингушетия ), где расположены дома для вынужденных переселенцев из Чечни и бывших жителей аварийных зданий, передает корреспондент ТАСС.

"Если бы не строительство этой школы, то в ближайших школах Назрани пришлось бы добавить дополнительные смены", — сказал на церемонии открытия глава региона Юнус-Бек Евкуров , отметив, что благодаря поддержке федерального центра «все вместе мы решили эту задачу».

Школу построили в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, стоимость объекта составила 430 млн рублей. Здание состоит из пяти корпусов, есть актовый и спортивный залы, пищеблок и столовая, библиотека и читальный зал, оборудованные кабинеты физики и химии.

"Школа впечатляет. За последние 10 лет очень много сделано и на нынешний год запланировано 19 объектов, выделены средства, и руководство республики очень в тесном взаимодействии с федеральным центром основные задачи решает", — отметил полпред президента России в СКФО Олег Белавенцев

В микрорайоне «Юбилейный» расположены дома, рассчитанные на 1,2 тыс. квартир, 773 из которых предназначены для вынужденных переселенцев из Чечни, еще 232 — для бывших жителей аварийных домов. По ФЦП «Жилище» в микрорайоне создается инфраструктура для жителей домов микрорайона.

По данным регионального Министерства по внешним связям и нацполитике, в Ингушетии во время боевых действий в Чечне оказались более 3 тыс. беженцев. Часть из них после завершения боевых действий захотела остаться в Ингушетии.