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В Назрани открылась школа в микрорайоне, где живут вынужденные переселенцы из Чечни
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В Назрани открылась школа в микрорайоне, где живут вынужденные переселенцы из Чечни 

ТАСС 23 часа назад
НАЗРАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Первую школу на 704 места открыли в микрорайоне Юбилейный в Назрани (Ингушетия), где расположены дома для вынужденных переселенцев из Чечни и бывших жителей аварийных зданий, передает корреспондент ТАСС.
"Если бы не строительство этой школы, то в ближайших школах Назрани пришлось бы добавить дополнительные смены", — сказал на церемонии открытия глава региона Юнус-Бек Евкуров, отметив, что благодаря поддержке федерального центра «все вместе мы решили эту задачу».
Школу построили в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, стоимость объекта составила 430 млн рублей. Здание состоит из пяти корпусов, есть актовый и спортивный залы, пищеблок и столовая, библиотека и читальный зал, оборудованные кабинеты физики и химии.
"Школа впечатляет. За последние 10 лет очень много сделано и на нынешний год запланировано 19 объектов, выделены средства, и руководство республики очень в тесном взаимодействии с федеральным центром основные задачи решает", — отметил полпред президента России в СКФО Олег Белавенцев.
В микрорайоне «Юбилейный» расположены дома, рассчитанные на 1,2 тыс. квартир, 773 из которых предназначены для вынужденных переселенцев из Чечни, еще 232 — для бывших жителей аварийных домов. По ФЦП «Жилище» в микрорайоне создается инфраструктура для жителей домов микрорайона.
По данным регионального Министерства по внешним связям и нацполитике, в Ингушетии во время боевых действий в Чечне оказались более 3 тыс. беженцев. Часть из них после завершения боевых действий захотела остаться в Ингушетии.
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