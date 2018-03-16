Дни школьной прессы пройдут в Москве с 12 по 21 апреля 

Победители конкурса школьных изданий и марафона школьных СМИ будут объявлены 16 апреля.
С 12 по 21 апреля 2018 года в Москве пройдут «Дни школьной прессы» и приуроченные к ним финальные мероприятия XVII Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше изданий хороших и разных».
Организаторами мероприятия являются: ФГБОУ ВО РГУ имени Косыгина и новостное агентство школьной прессы «НАШпресс» при информационной поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Генеральный партнер «Дней школьной прессы» — Всероссийский центр художественного творчества (ФГБУК ВЦХТ).
В 2017–18 учебном году на конкурс заявились более 500 детско-юношеских СМИ России. После отборочного этапа в турнире осталось 348 команд — это более 6500 детей и около 700 взрослых. Всего в конкурсе представлены 62 региона и 192 населенных пункта. Больше всего участников из Москвы (82 СМИ), Санкт-Петербурга (19) и Нижегородской области (18). По 9–15 команд СМИ из Ивановской, Новосибирской, Московской, Самарской, Челябинской, Ярославской областей, Татарстана и Республики Саха (Якутия) . С каждым годом все активнее входят в орбиту проекта Крым и Севастополь. Участвуют также 4 команды из Республики Беларусь.
Победители конкурса школьных изданий и марафона школьных СМИ будут объявлены 16 апреля 2018 года на торжественной церемонии награждения в зале «Сфера» технопарка Сколково, которая пройдет под знаком «Поколение Smart».
Главными событиями «Дней школьной прессы–2018» станут Большая игра в технопарке Сколково, Церемония награждения победителей XVII Всероссийского конкурса школьных изданий (зал «Сфера» технопарка Сколково); детский пресс-центр V Московского Международного Салона образования, где планируется работа корреспондентских пунктов, в том числе, работа юнкоров на английском, немецком, французском, итальянском, китайском языках. Тематические выставки главных проектов этого года «Реки и люди», «Портрет поколения», «Рядом с классикой», а также экспозиция Принт-мода, подготовленная студентами РГУ им. А. Н. Косыгина. «Негосударственная дума» (конгресс, который соберет за одним круглым столом главных редакторов детско-юношеских СМИ и знаковых людей в области медиаобразования).