Дни школьной прессы пройдут в Москве с 12 по 21 апреля

Победители конкурса школьных изданий и марафона школьных СМИ будут объявлены 16 апреля.

С 12 по 21 апреля 2018 года в Москве пройдут «Дни школьной прессы» и приуроченные к ним финальные мероприятия XVII Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше изданий хороших и разных».

Организаторами мероприятия являются: ФГБОУ ВО РГУ имени Косыгина и новостное агентство школьной прессы «НАШпресс» при информационной поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации . Генеральный партнер «Дней школьной прессы» — Всероссийский центр художественного творчества (ФГБУК ВЦХТ).

Победители конкурса школьных изданий и марафона школьных СМИ будут объявлены 16 апреля 2018 года на торжественной церемонии награждения в зале «Сфера» технопарка Сколково, которая пройдет под знаком «Поколение Smart».

Главными событиями «Дней школьной прессы–2018» станут Большая игра в технопарке Сколково, Церемония награждения победителей XVII Всероссийского конкурса школьных изданий (зал «Сфера» технопарка Сколково); детский пресс-центр V Московского Международного Салона образования, где планируется работа корреспондентских пунктов, в том числе, работа юнкоров на английском, немецком, французском, итальянском, китайском языках. Тематические выставки главных проектов этого года «Реки и люди», «Портрет поколения», «Рядом с классикой», а также экспозиция Принт-мода, подготовленная студентами РГУ им. А. Н. Косыгина. «Негосударственная дума» (конгресс, который соберет за одним круглым столом главных редакторов детско-юношеских СМИ и знаковых людей в области медиаобразования).