Корпорация «Российский учебник» скептически отнеслась к идее единого учебника по русскому

МОСКВА , 16 марта. / ТАСС /. Создание единого школьного учебника по русскому языку может уничтожить эффективные методики преподавания предмета в российских школах. Такое мнение выразил в пятницу ТАСС генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр Брычкин

"Важный вопрос здесь [состоит в том] — какие цели мы при этом преследуем. Не будут ли уничтожены таким решением существующие в методике преподавания русского языка подходы, хорошо себя зарекомендовавшие и давно признанные. Не приведет ли такое решение к обеднению методики обучения предмету вместо желаемого инициаторами такого подхода сокращения вариативности учебников?" — сказал Брычкин.

Он добавил, что появление инициативы по разработке единого учебника русского языка для российских школ нельзя считать неожиданностью, поскольку подобный опыт создания учебников по истории России , вызванный несколько лет назад рядом обоснованных причин, министр образования «считает вполне успешным».