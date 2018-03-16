В МФЮА научат летать на самолете

На курс «Основы эксплуатации летательных аппаратов и навигации» в «Школу пилотов МФЮА» приглашаются все, кому интересна авиация и кто хотел бы побывать за штурвалом настоящего самолета!

В «Школе пилотов» можно будет попробовать себя в роли командира воздушного судна ЯК-40, познакомитесь с конструкцией воздушных судов, изучить основы предполетной подготовки, узнать, как действовать в аварийных ситуациях, а также полетать на авиатренажере. Руководитель школы и преподаватель курса — пилот-инструктор тренажера Игорь Сергеевич Нежинский.

Узнать подробности о «Школе пилотов МФЮА» и записаться на обучение можно у преподавателя Игоря Нежинского по телефону 8-917-501-24-03 или по электронной почте Nezhinsky. I@mfua.ru.