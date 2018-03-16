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Московский международный салон образования пройдет под эгидой ЮНЕСКО
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Московский международный салон образования пройдет под эгидой ЮНЕСКО 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Московский международный салон образования (ММСО) в 2018 году пройдет под эгидой ЮНЕСКО, сообщили РИА Новости в пресс-службе салона.
"Московский международный салон образования-2018 пойдет под эгидой ЮНЕСКО", — сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующее решение приняла генеральный директор организации Одри Азуле.
"Московский образовательный салон стал в последние годы одной из ключевых международных площадок, где обсуждаются приоритетные вопросы гуманитарного сотрудничества и тренды развития образования. Поэтому не случайно, что этот форум второй год пройдет под эгидой ЮНЕСКО", — заявила РИА Новости вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
Московский международный салон образования состоится с 18 по 21 апреля на ВДНХ. В 2017 году ММСО впервые прошел под патронатом ЮНЕСКО: с 2017 года салон официально вносит вклад в выполнение стратегических целей программ ЮНЕСКО.
В работе ММСО принимают участие ведущие российские и международные образовательные и научные организации, представители федеральных и региональных министерств и ведомств.
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