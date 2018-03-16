В архангельской школе распылили газ, детей эвакуировали

В пятницу, 16 марта, учеников школы № 50 в Соломбале срочно вывели из кабинетов. Утром в здании распылили газ, первым его последствия на себе почувствовал один из школьников, когда возвращался в кабинет от врача. Примерно через 25 минут детей вывели из школы.

— Мой одноклассник ходил к врачу, а когда возвращался, весь закашлялся, из глаз текли слезы. После окончания урока запах усилился, и учителя приняли решение эвакуировать детей. Ученикам сказали, что это перцовый газ. Родители были очень напуганы от звонков детей, — рассказала ученица школы Стефания Некрасова.

По словам учеников, домой отправили всех детей: и из старших, и из младших классов. На лестнице находились целые облака газа, проходя через который ученики кашляли, у них слезились глаза и першило в горле.

— Речь идет не об эвакуации всей школы, а о том, что для проветривания было освобождено одно из помещений здания. На место выехала спецоперативная группа, которая установит обстоятельства произошедшего. Предварительно — распыление баллончика с неизвестным веществом, возможно, перцовый газ, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД по Архангельской области

В канцелярии школы отказались давать какие-либо комментарии.