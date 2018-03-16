Депутаты ЛДПР предложили отменить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного экзамена в вузы

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с руководителем партии Владимиром Жириновским внесли в нижнюю палату парламента законопроект об отмене ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного экзамена в вузы. Соответствующий документ опубликован в электронной думской базе.

«Настоящим проектом федерального закона предлагается отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования. Единый государственный экзамен предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования», — следует из пояснительной записки.

Авторы инициативы подчеркнули, что введение ЕГЭ должно было искоренить коррупцию и обеспечить эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. Тем не менее, запланированных результатов данная реформа не принесла.

Помимо этого, депутаты отметили, что «проведение ЕГЭ требует значительных расходов от государства, которые растут из года в год, постоянно меняются правила проведения ЕГЭ — то вводятся, то отменяются дополнительные виды испытаний». При этом, по мнению парламентариев, дети не успевают адаптироваться к нововведениям, в результате чего «происходит эксперимент над учащимися и школами».

«Важно отметить, что самостоятельная подготовка учащегося к ЕГЭ почти невозможна — для эффективной подготовки необходимо дополнительно нанимать репетиторов, услуги которых имеют высокую стоимость и непосильны для многих родителей. Также ежегодно выявляется большое количество злоупотреблений при сдаче ЕГЭ», — добавили члены ЛДПР.

Авторы пояснили, что отмена ЕГЭ позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний, а не на основании сомнительных результатов Единого госэкзамена, и позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в образовательные учреждения высшего образования.