Скончался известный директор уфимской школы Григорий Розенблюм

Бывший директор уфимской школы №35 в Уфе Григорий Розенблюм скончался 16 марта в возрасте 94 года. Он один из самых известных педагогов и руководителей учебных заведений в Уфе и Башкирии . 35-ую школу педагог бессменно возглавлял с 1953 по 1999 год.

Григорий Семёнович родился 20 ноября 1923 года в Витебске . В 1940 году поступил в Витебский пединститут. После начала войны с семьёй эвакуировался в Уфу и сразу был зачислен в Стерлитамакское военное училище. В 1942 году после её окончания отправился на фронт в звании лейтенанта. Награждён орденами Отечественной войны 2 степени и Красной Звезды, медалью «За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги».

В 1948 году окончил Башкирский педагогический институт им. К. А. Тимирязева. С 1948 года учитель Башкирской Республиканской заочной средней школы, в 1949 — 54 годах — инспектор Ждановского РОНО Уфы, в 1963 -1964 годах заведующий Ленинским РОНО Уфы, с 1953 по 1999 год — директор средней школы №35 Уфы.

«Это счастье, что Григорий Семенович 46 лет жизни посвятил служению нашей школе, которую в прямом и переносном смысле он построил, мудро ею руководил и возвел в ранг лучших школ не только города Уфы, Башкирии, но и России , — рассказала UFA.AIF.RU директор школы №35 Марина Мавлютова.

При нём дважды школа была отмечена в конкурсах «Школа года 96», «Школа года 97» и «Школа века», а директор школы Григорий Розенблюм получил звание «Директор года». Его труд был отмечен орденом Дружбы народов, медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», юбилейными медалями. Ему были присвоены звания «Заслуженный учитель России», «Отличник народного просвещения СССР», «Народный педагог России». Родина высоко оценила трудовой ежедневный подвиг учителя и человека, вручив Григорию Розенблюму орден «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. В возрасте 76 лет он вышел на заслуженный отдых и уехал к детям за границу.

Его уход — это большая утрата, мы выражаем искренние соболезнования его коллегам, всем родным и близким Григория Семёновича.

В субботу, 17 марта, в школе №35 состоится траурный митинг в память великого коллеги.