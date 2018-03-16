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Концерт в честь 8 Марта прошел в школе на Новгородской
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Концерт в честь 8 Марта прошел в школе на Новгородской 

Управа района Лианозово 16 марта 2018
Фото: Управа района Лианозово
В честь Международного женского дня в школе №1430, расположенной на территории района Лианозово, прошел праздничный концерт. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«В концерте приняли участие творческие объединения дополнительного образования. Среди гостей были также ветераны педагогического труда. Спасибо всем за праздничное весеннее настроение!», — говорится в сообщении на сайте школы.
Напомним, школа №1430 района Лианозово находится по адресу: улица Новгородская, дом 21А. (то)
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