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Более 4 тыс. детей зачислены в первые классы школ Балашихи к новому учебному году
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Более 4 тыс. детей зачислены в первые классы школ Балашихи к новому учебному году 

Агентство «Москва» 14 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Балашихе более 4 тыс. детей зачислены в первые классы школ на 2018-2019 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на начальника управления по образованию Балашихи Александру Зубову.
«С 1 февраля в первые классы школ Балашихи зачислено 4 тыс. 098 детей. Ожидается, что в 2018 г. в школы города пойдут около 6 тыс. первоклассников», — сказала А. Зубова.
Она добавила, что заявления на зачисление в первый класс в школы по закрепленной территории принимаются с 1 февраля до 30 июня 2018 г. С 1 июля до 5 сентября 2018 г. при наличии свободных мест можно подать заявление в любую другую школу.
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