Более 4 тыс. детей зачислены в первые классы школ Балашихи к новому учебному году

Балашихе более 4 тыс. детей зачислены в первые классы школ на 2018-2019 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на начальника управления по образованию Балашихи Александру Зубову.

«С 1 февраля в первые классы школ Балашихи зачислено 4 тыс. 098 детей. Ожидается, что в 2018 г. в школы города пойдут около 6 тыс. первоклассников», — сказала А. Зубова.

Она добавила, что заявления на зачисление в первый класс в школы по закрепленной территории принимаются с 1 февраля до 30 июня 2018 г. С 1 июля до 5 сентября 2018 г. при наличии свободных мест можно подать заявление в любую другую школу.