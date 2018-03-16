Ещё
ЕГЭ как формат оценки знаний учащихся себя не оправдал, заявили в Госдуме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕГЭ как формат оценки знаний учащихся себя не оправдал, заявили в Госдуме 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) как формата оценки знаний учащихся себя не оправдало, считает глава комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), слова которого приводит пресс-служба фракции.
В пятницу Нилов в соавторстве с другими депутатами от ЛДПР внес в Госдуму законопроект об отказе от ЕГЭ в пользу госэкзаменов. Инициатива предусматривает отмену ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного испытания при приеме в вузы. Вместо этого предлагается ввести государственные экзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
"ЕГЭ как новый результирующий формат оценки знаний учащихся себя не оправдал. Более того, этот чудовищный по сути эксперимент над школьниками, начавшийся еще в 2002 году, полностью провалился. Все годы его существования в системе образования превратились в судорожное латание дыр и лазеек в процессе сдачи, то есть в технический процесс. Никакого отношения к реальной оценке уровня подготовки учащихся это не имеет", — считает Нилов.
Кроме того, по его мнению, полноценного искоренения коррупции при поступлении в вузы введение ЕГЭ не принесло. Он также подчеркнул, что расходы на проведение ЕГЭ растут, и одновременно с этим наблюдается постоянный процесс изменения правил проведения единого госэкзамена. «Дети просто не успевают адаптироваться к процедуре ЕГЭ. Единственное, что остается, это квадратно-гнездовая форма оценки знания — в ответах на тесты проставлять галочки в клеточках», — отметил Нилов.
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.
Ранее замминистра образования и науки — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что единый государственный экзамен в дальнейшем будет переходить на электронный формат: будут использоваться облачные технологии и блокчейн, благодаря чему меры контроля в пунктах проведения ЕГЭ можно будет ослабить. По его словам, в дальнейшем в ЕГЭ появятся задания, для выполнения которых потребуется использовать ресурсы интернета и электронного контента. Так, например, в экзамен войдет проведение виртуального эксперимента или моделирование определенной ситуации. Сама оценка знаний, по мнению замминистра, также будет проводиться с использованием компьютерных технологий.
РИА Новости: последние новости
В Минобрнауки прокомментировали законопроект об отмене ЕГЭ‍ Патриарх Кирилл рассказал о требованиях к священникам при светских вузах Добровольцы расскажут школьникам о донорстве крови
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН80
Россия объявила об ответных мерах против Британии429
Сенатор объяснил закрытие Британского совета27
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля715
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти64
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение