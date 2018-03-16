ЕГЭ как формат оценки знаний учащихся себя не оправдал, заявили в Госдуме

В пятницу Нилов в соавторстве с другими депутатами от ЛДПР внес в Госдуму законопроект об отказе от ЕГЭ в пользу госэкзаменов. Инициатива предусматривает отмену ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного испытания при приеме в вузы. Вместо этого предлагается ввести государственные экзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

"ЕГЭ как новый результирующий формат оценки знаний учащихся себя не оправдал. Более того, этот чудовищный по сути эксперимент над школьниками, начавшийся еще в 2002 году, полностью провалился. Все годы его существования в системе образования превратились в судорожное латание дыр и лазеек в процессе сдачи, то есть в технический процесс. Никакого отношения к реальной оценке уровня подготовки учащихся это не имеет", — считает Нилов.

Кроме того, по его мнению, полноценного искоренения коррупции при поступлении в вузы введение ЕГЭ не принесло. Он также подчеркнул, что расходы на проведение ЕГЭ растут, и одновременно с этим наблюдается постоянный процесс изменения правил проведения единого госэкзамена. «Дети просто не успевают адаптироваться к процедуре ЕГЭ. Единственное, что остается, это квадратно-гнездовая форма оценки знания — в ответах на тесты проставлять галочки в клеточках», — отметил Нилов.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.