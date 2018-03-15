Юный артист из Вороновского выступит на музыкальном конкурсе 

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Артист из Детской школы искусств поселения Вороновское Игорь Кузнецов выступит на музыкальном конкурсе. Информацию об этом 14 марта сообщили в образовательном учреждении.
— Из года в год наши ученики участвуют в различных соревнованиях, в том числе по художественному и музыкальному искусству. Честь ДШИ на очередном Окружном конкурсе будет отстаивать гитарист Игорь Кузнецов. Юноша уже не раз удивлял своими способностями зрителей и жюри на различных фестивалях. Мы уверены, что он сможет показать отличные результаты, — прокомментировали сотрудники местной ДШИ.
Отметим, что конкурс состоится 24 марта на базе Детской школы искусств в поселении Воскресенское. В нем примут участие ребята из учебных заведений Новой Москвы.