Юный артист из Вороновского выступит на музыкальном конкурсе

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Артист из Детской школы искусств поселения Вороновское Игорь Кузнецов выступит на музыкальном конкурсе. Информацию об этом 14 марта сообщили в образовательном учреждении.

— Из года в год наши ученики участвуют в различных соревнованиях, в том числе по художественному и музыкальному искусству. Честь ДШИ на очередном Окружном конкурсе будет отстаивать гитарист Игорь Кузнецов. Юноша уже не раз удивлял своими способностями зрителей и жюри на различных фестивалях. Мы уверены, что он сможет показать отличные результаты, — прокомментировали сотрудники местной ДШИ.