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«Нет школы — нет села»: сенатор от Башкирии вступилась за малокомплектные школы
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«Нет школы — нет села»: сенатор от Башкирии вступилась за малокомплектные школы 

ufa1.ru 16 марта 2018
Фото: ufa1.ru
Первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Башкирии Лилия Гумерова выступила за сохранение небольших сельских школ, в которых существует проблема недобора учеников. Этот вопрос обсуждали на заседании коллегии Минобразования страны.
— Одним из посылов послания президента РФ Федеральному собранию стал отказ от бездумной оптимизации объектов социальной сферы на селе. Зачастую сохранить в селе школу, учителя гораздо важнее, чем оплачивать автобус, дорогу. Нет школы — нет села. Об этом много, с болью, говорят представители регионов, особенно сельских территорий, — сказала Лилия Гумерова.
Со слов сенатора, 5 апреля этого года в Совфеде планируют провести парламентские слушания, где рассмотрят целый комплекс проблемных вопросов. Представители регионов будут искать пути решения таких проблем, как работа малокомплектных школ на селе, доступность качественного образования, обеспеченность учительскими кадрами, состояние дорог, дополнительное образование и работа с одаренными детьми.
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