Учитель ОБЖ ранил троих учеников, показывая, как нужно обращаться с оружием

Деннис Александер — один из преподавателей средних классов в Калифорнии. Не так давно вокруг него разгорелся настоящий скандал: во время урока учитель общественной безопасности ранил трех своих учеников. В ходе обучения мужчина учил школьников, как необходимо обращаться с оружием. В один момент он просто нажал на курок пистолета, намереваясь проверить, заряжен ли он.

К огромному счастью пистолет был направлен не на класс, а лишь в потолок. Однако в результате неосторожного обращения с оружием пуля разбилась на осколки, которые срикошетили в учеников, ранив троих из них. Удивительно то, что Деннис не прервал занятия и раненые ученики оставались в классе до конца урока. Пострадавшие подростки получили незначительные травмы и их жизни ничего не угрожает. Но родителей возмутило то, как повел себя учитель во время инцидента. Поражает также и то, насколько безрассудным и равнодушным было поведение школьной администрации.

Одна из родительниц утверждает, что всех шокировал тот факт, что учитель не додумался вызвать в класс медсестру, чтобы та осмотрела раненых учеников. ​Сейчас Деннис является отстраненным от работы в школе и временно отправлен в административный отпуск. По словам руководства учебного заведения, преподаватель не имел права приносить в школу настоящее оружие. О том, какое наказание понесет безрассудный учитель, пока не сообщается.