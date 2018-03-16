В Минобрнауки высказались по поводу отмены ЕГЭ

Директор департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов в беседе с RT прокомментировал инициативу об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
«Министерство образования и науки России исходит из того, что система ЕГЭ укрепляет развитие образовательного пространства и даёт возможность жителям нашей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, таким образом обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся», — сказал Емельянов.
Ранее группа депутатов внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене ЕГЭ.