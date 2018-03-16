Юные жители Отрадного стали участниками конкурса литературного творчества «Слова, спасающие мир»

Воспитанники и ученики школы № 950 студии «Звучащее слово» стали участниками конкурса литературного творчества, художественного слова и ораторского искусства «Слова, спасающие мир». Как сообщили в администрации образовательного учреждения, он проходил в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины».

-Для участия в конкурсе ребятам необходимо было подготовить оригинальную речь на определенную тему и быть готовыми кратко ответить на вопросы жюри по теме выступления, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что результаты участия юных чтецов будут известны после 22 апреля. (ип)