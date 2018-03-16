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В Петербурге семиклассник распылил газ в школе
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В Петербурге семиклассник распылил газ в школе 

ТАСС 21 час назад
Фото: Главный региональный
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Ученик седьмого класса школы в Красносельском районе Петербурга распылил перцовую смесь из газового баллончика, один человек пострадал. Проводится проверка, сообщили в пятницу в пресс— службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу.
"Днем 16 марта 2018 года в раздевалке одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга ученик седьмого класса распылил перцовую смесь из газового баллончика, в результате чего его однокласснику была оказана медицинская помощь, затем он был отпущен домой. Проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Местные СМИ сообщают, что из-за инцидента всех школьников отпустили с уроков домой. В СК, в свою очередь, отметили, что занятия в школе не прекращались.
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