Ещё
Конкурс лучших фотографий с выборов объявили в одной из школ района Марьино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конкурс лучших фотографий с выборов объявили в одной из школ района Марьино 

Управа района Марьино 16 марта 2018
Фото: Марьинский вестник
Необычный фотоконкурс для избирателей придумали в школе №2087 «Открытие» района Марьино. Москвичам предстоит сфотографироваться в день выборов и побороться за победу, собирая лайки.
Как пояснили в школе, участником конкурса может стать любой желающий, основная задача — проголосовать на избирательном участке района, сфотографировать себя и опубликовать лучший кадр с хэштегом #Мойденьвыбора в одной из популярных соцсетей: «Вконтакте», Facebook или Instagram.
— Имена лучших конкурсная комиссия назовет 21 марта. Торжественная церемония награждения пройдет в стенах школы чуть позже, 23 марта, — уточнил заместитель директора по социализации и воспитанию Михаил Швецов.
На конкурс допускается не более трех фоторабот от одного участника. Еще одно правило — в «имени» файла не должно присутствовать русских букв, пробелов и знаков / \: *? » < > | и других «технических» символов. Под каждой фотографией, представленной на конкурс, необходимо указать автора.
— Основная цель нашего фотоконкурса — формирование активной жизненной позиции москвичей, готовности участвовать в общественной и политической жизни страны, — уточнила директор учебного заведения Елена Спиридонова.
Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте школы №2087 по адресу: http://sch2087uv.mskobr.ru. (то)
Управа района Марьино: последние новости
Школу на Белореченской посетила делегация из Исландии Собянин: «Молчуны» не смогут повлиять на итоги голосования по реновации Москва готова к проведению Крещенских купаний
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН80
Россия объявила об ответных мерах против Британии429
Сенатор объяснил закрытие Британского совета27
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля715
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти64
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение