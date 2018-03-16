Конкурс лучших фотографий с выборов объявили в одной из школ района Марьино

Необычный фотоконкурс для избирателей придумали в школе №2087 «Открытие» района Марьино. Москвичам предстоит сфотографироваться в день выборов и побороться за победу, собирая лайки.

Как пояснили в школе, участником конкурса может стать любой желающий, основная задача — проголосовать на избирательном участке района, сфотографировать себя и опубликовать лучший кадр с хэштегом #Мойденьвыбора в одной из популярных соцсетей: «Вконтакте», Facebook или Instagram.

— Имена лучших конкурсная комиссия назовет 21 марта. Торжественная церемония награждения пройдет в стенах школы чуть позже, 23 марта, — уточнил заместитель директора по социализации и воспитанию Михаил Швецов.

На конкурс допускается не более трех фоторабот от одного участника. Еще одно правило — в «имени» файла не должно присутствовать русских букв, пробелов и знаков / \: *? » < > | и других «технических» символов. Под каждой фотографией, представленной на конкурс, необходимо указать автора.

— Основная цель нашего фотоконкурса — формирование активной жизненной позиции москвичей, готовности участвовать в общественной и политической жизни страны, — уточнила директор учебного заведения Елена Спиридонова.

Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте школы №2087 по адресу: http://sch2087uv.mskobr.ru. (то)