В Тюменском индустриальном университете создали Арктическое научное сообщество

ТЮМЕНЬ , 16 марта. / ТАСС /. Арктическое научное сообщество создали в Тюменском индустриальном университете (ТИУ) для популяризации среди студентов вопросов развития Арктики. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе вуза со ссылкой на куратора научно-образовательного проекта, профессора кафедры гуманитарных наук и технологий ТИУ Галину Колеву.

"В опорном вузе создано Студенческое научное общество «Arctic Research Community — Арктическое научное сообщество». Участие в конференциях, научных конкурсах и проведение научно-популярных лекций станет основным направлением его деятельности. Такие лекции должны помочь студентам осознать всю уникальность и сложность этого региона, значимость его в современной государственной политике", — сказала Колева.

Презентация проекта прошла в ТИУ в рамках научно-популярной лекции директора Института наук о Земле Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Виталия Хорошавина.

"Очень хорошо, что есть студенты, которые понимают, какие сегодня существуют проблемы на арктической территории и даже предлагают способы их решения. Студенческая наука заставляет развиваться, сегодня самый реальный способ начинать свои первые студенческие исследования — это встраиваться в уже существующие научные коллективы, другой способ — участвовать в грантах", — приводит пресс-служба слова Хорошавина.

ТИУ основан в 2015 году после слияния двух крупнейших технических вузов региона, является опорным вузом в регионе. Всего в ТИУ реализуется семь масштабных проектов, один из которых посвящен повышению эффективности освоения Арктической зоны РФ

Проект по развитию Арктики рассчитан до 2020 года, за это время в Тюмени создадут центр решения проблем повышения эффективности освоения Арктической зоны РФ, разработают комплексн модель освоения труднодоступных арктических территорий.